Evacuado un hombre de la playa de Langre tras quedarse inconsciente

El helicóptero del Gobierno de Cantabria evacua a un hombre de la playa de Langre - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado este jueves a un hombre de la playa de Langre tras haberse quedado inconsciente.

En la red social X, el 112 Cantabria ha informado de que esta "evacuación sanitaria urgente" se ha realizado porque personas que estaban en el lugar detectaron que no respondía.

Tras ello, el 112 movilizó al helicóptero, a socorristas de Cruz Roja y al 061, que realizaron la atención de urgencia.

El afectado ha sido evacuado en la aeronave, bajo supervisión facultativa, al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaba un Soporte Vital Avanzado del 061, que le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.