Evacuan por las vías del tren a 31 pasajeros de un Cercanías en Ribamontán al Monte - 112 CANTABRIA
SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos del Gobierno de regional y la Guardia Civil de Cantabria han colaborado esta tarde en la evacuación de 31 pasajeros de un tren de la línea R-3 de Renfe Cercanías a la altura del municipio de Ribamontán al Monte.
El tren ha sufrido una avería y estas 31 personas han tenido que bajar del convoy, con la asistencia de los efectivos desplazados, y transitar durante unos 100 metros por las vías.
Finalmente, el incidente no ha registrado heridos, según ha informado en sus redes sociales el Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria.