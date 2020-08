Experta advierte que en otoño podría haber una oleada "muy grave" de Covid y sin vacuna a corto plazo

Apuesta por más medidas de seguridad para frenar los contagios

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La experta en inmunología viral Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), ha advertido que en este otoño podría darse una oleada "muy grave" de contagios de coronavirus si no cambia el comportamiento de la población, además de que no cree que la vacuna llegue en estos próximos meses.

Y aunque ha mostrado "esperanza" en que sí se encontrará la vacuna para el virus debido a que "no varía tanto" como otros como la gripe o el sida, ha insistido en que "no podemos confiar en ella a corto plazo" porque, a su juicio, no estará lista este otoño e invierno.

Por ello, ha apostado por cumplir más medidas de seguridad --como renovar el aire en espacios cerrados, teletrabajar cuando sea posible o recoger los datos en establecimientos para facilitar la labor de rastreo--, así como por limitar la movilidad y prohibir actividades que supongan grandes concentraciones para evitar de nuevo llegar al confinamiento, que es la medida que "se ha demostrado que funciona, pero que nadie quiere".

Así lo ha dicho del Val este miércoles en un encuentro informativo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde ha impartido cursos sobre el estudio del virus y sobre cómo el sistema inmunitario defiende a las personas de él.

En este sentido ha indicado que, por ahora, la inmunidad "no es óptima, pero es razonable", además de que no se ha detectado entre los 22 millones de infectados en todo el mundo segundas infecciones graves, lo que, según ha explicado, se debe a la actuación del sistema inmunitario.

No obstante, ha destacado la importancia de conseguir la inmunidad colectiva a través de la vacuna o de tratamientos para tratar de frenar la propagación del virus, aunque ha destacado la dificultad de dar con ellos, por lo que por ahora se está empezando por los más rápidos, ya que "cada día que se pierde son más muertes".

OLEADA

"A lo mejor los primeros, siendo seguros, no serán los más eficaces", ha explicado, insistiendo en que mientras no se descubran habrá que adoptar medidas más estrictas para frenar el virus, ya que "con el tipo de vida que llevamos no podemos evitar una oleada".

Así, ha explicado que en otoño subirán los contagios al cambiar de entorno con la vuelta de los estudiantes a los centros educativos y de la población general a sus trabajos. "Nos tenemos que preparar para el otoño", ha advertido.

Por ello, ha insistido en implantar normas más estrictas y ha puesto como ejemplo a Italia, donde, a juicio de la experta, la evolución del virus es mejor debido a actuaciones como extender el estado de alarma hasta octubre o imponer sanciones más duras por no respetar las normas sanitarias.

En este sentido, ha optado por "volver a meter un montón de medidas" de seguridad para un periodo que ha denominado como "los años de la pandemia", que ha esperado que sean "uno o dos", y que "va a ser duro pero es lo que hay que hacer".

Y en cuanto a la oleada que se está viviendo actualmente, ha dicho que es "más suave" que la primera porque se están adoptando precauciones como la mascarilla o la distancia social, aunque de todos modos "sería mucho mejor llegar más limpios al otoño" y "no nos podemos permitir llegar con este número de casos", ha asegurado.

También ha advertido del peligro de las personas asintomáticas, que pueden infectar a otros al desconocer que están contagiados, así como de la necesidad de cumplir el periodo de cuarentena de 14 establecido cuando se ha estado en contacto con una persona con el virus, ya que "no la estamos respetando en casi ningún caso".