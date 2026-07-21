Expertos analizan en Laredo la regeneración urbana para impulsar ciudades más sostenibles, participativas y cohesionadas - UC

LAREDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos analizan en Laredo cómo la regeneración urbana puede impulsar ciudades más sostenibles, participativas y cohesionadas. "El gran reto es conseguir que los barrios garanticen la calidad de vida de las personas que viven en ellos", ha manifestado al respecto la investigadora sénior de Tecnalia, Silvia Urra, directora de la jornada 'Regeneración urbana', que se ha celebrado este martes en el Antiguo Ayuntamiento de Laredo y que forma parte del programa estival de la Universidad de Cantabria en la localidad pejina.

Urra ha defendido que la regeneración urbana debe entenderse como un proceso integral que trasciende el ámbito de la rehabilitación de edificios y requiere la implicación activa de la ciudadanía desde el inicio. "Cuando hablamos de regeneración hablamos de un proceso que involucra a los propios ciudadanos. Los vecinos tienen que formar parte del proceso", ha explicado.

La investigadora ha señalado que este tipo de actuaciones deben combinar la mejora del entorno construido con la renovación del espacio público, el impulso de la actividad económica y el fortalecimiento de la vida comunitaria. "La regeneración urbana abarca muchísimas más cosas que la rehabilitación de lo físico", ha afirmado.

También ha advertido de uno de los principales riesgos que pueden surgir, la gentrificación. Según ha explicado, la rehabilitación de determinados barrios puede derivar en un aumento del precio de la vivienda, la proliferación del alojamiento turístico y el desplazamiento de la población residente si no existen mecanismos de planificación y protección. "Los procesos de regeneración no son para eso, precisamente son para lo contrario: para que sean cocreados y acompañados por los ciudadanos, que identifiquen sus necesidades y permitan a las administraciones planificar progresivamente cómo regenerar esos barrios", ha señalado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de la Puebla Vieja de Laredo, cuyo plan especial contribuye a preservar el patrimonio histórico y limitar determinados usos urbanísticos, aunque también ha defendido la necesidad de actualizar este tipo de instrumentos para facilitar nuevas actuaciones de regeneración compatibles con la conservación del entorno.

El alcalde de Laredo, Miguel González, que ha inaugurado la jornada, ha explicado que hablar de regeneración urbana es "hablar de revitalizar barrios e impulsar oportunidades para quienes viven en ellos". En ese sentido, ha puesto en valor el papel de las nuevas tecnologías, que "abren un abanico de posibilidades para avanzar en ese camino".

Uno de los mensajes que ha vertebrado la jornada ha sido la importancia de implicar a los vecinos en las decisiones que afectan a sus barrios. Para Urra, la regeneración urbana también supone un ejercicio de corresponsabilidad entre administraciones y ciudadanía. "Si quieres que tu barrio mejore, también tienes que involucrarte", ha afirmado. A su juicio, estos procesos permiten que los ciudadanos tomen conciencia del papel que desempeñan en la construcción de los espacios donde viven y contribuyen a fortalecer la vida comunitaria.

La directora de la jornada también ha apuntado al cambio climático como uno de los grandes desafíos que marcarán el futuro de las ciudades. La rehabilitación energética de las viviendas, la adaptación del parque residencial a las nuevas condiciones climáticas y la protección del comercio de proximidad serán, en su opinión, algunos de los ámbitos sobre los que será necesario actuar durante los próximos años.

La jornada ha reunido a especialistas de distintas disciplinas para abordar la regeneración urbana desde perspectivas complementarias. Patricia Molina Costa, directora del Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de Tecnalia, ha abierto el programa analizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para transformar los entornos urbanos.

Posteriormente, Iraide Fernández Aragón, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, ha explicado cómo la regeneración urbana puede contribuir a reducir las desigualdades cuando incorpora la dimensión social junto a la transformación física de los barrios, prestando especial atención a las necesidades de las comunidades más vulnerables.

La sesión ha concluido con la intervención de Amparo Coterillo Pérez, responsable de la Oficina de Regeneración del Barrio de la Puebla Vieja de Laredo, y de la propia Silvia Urra, quienes han presentado el proyecto europeo REGEN y mostrado la aplicación práctica de MUST, una herramienta digital de participación ciudadana que permite recoger propuestas vecinales y facilitar la implicación de la población en los procesos de regeneración urbana.

A través de este caso práctico desarrollado en el casco histórico de Laredo, los asistentes han podido conocer cómo la innovación tecnológica puede ponerse al servicio de una transformación urbana concebida desde la colaboración entre administraciones, técnicos y ciudadanos.