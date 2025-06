Expertos en el cáncer de mama ven "pros y contras" en el uso de la inteligencia artificial

Cerca de 40.000 mujeres al año son diagnosticadas de esta enfermedad y la probabilidad de sobrevivir más de 5 años es superior al 90%

Expertos en el cáncer de mama ven "pros y contras" en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito clínico al tener "muchas posibilidades que pueden ser positivas" pero también "un lado negativo", por lo que han instado a "estar vigilantes" para que su uso "permita mejorar" de cara a "facilitar" el diagnóstico pero no ponga en riesgo la privacidad de la información ni su utilidad.

Así lo ha señalado el coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Josep Borrás, en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama, María Antonia Gimón, con motivo del XIV Encuentro de FECMA 'Cáncer de mama: decisiones compartidas, innovación e IA en Oncología' que comienza este jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Borrás ha explicado que hay aspectos de inteligencia artificial que en la actualidad se están evaluando en la práctica clínica. Una de sus "típicas utilidades" es hacer la segunda lectura de la mamografía de cribado de cara a garantizar "que se vea bien" porque "realmente no es una lectura que sea fácil".

En este sentido, ha señalado que "la ventaja" que tiene la inteligencia artificial es que "marca todas las posibles alteraciones", si bien "después lo tiene que mirar un radiólogo para decidir si aquella alteración es clínicamente relevante o es simplemente un nódulo de grasa".

También se está planteando, por ejemplo, que la IA "haga el resumen de la consulta" del médico y pida las pruebas solicitadas en la misma, para que el facultativo "vuelva a estar centrado en el diálogo con el paciente y no con el ordenador", que es "una de las críticas típicas que hacen los pacientes", ha indicado.

En este punto, Borrás se ha preguntado "dónde va a estar esta información" y "quién va a tener acceso" a la misma.

Por tanto, para el coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud los temas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito clínico "hay que valorarlos en su justa media".

En la misma línea, la presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama ha manifestado que la inteligencia artificial es una tema que les "asusta bastante", dado que "parece que nos puede ayudar, mucho posiblemente, pero quién mete los datos nos preocupa".

No obstante, ha afirmado que la inteligencia artificial "ha llegado para quedarse", por lo que en materia de salud ha abogado por "mirarlo con mucha tranquilidad" y "no querer impactar con algo porque luego sería muy peligroso" e "irreversible".

LAS MEJORAS TERAPÉUTICAS, LOS "RETOS" DEL CÁNCER DE MAMA

Además del rol de la inteligencia artificial, en el encuentro de FECMA, que celebra su 14 edición y se desarrollará hasta este viernes en el Palacio de La Magdalena, también se abordan las decisiones compartidas en la relación médico-paciente, y la atención hospitalaria en el seguimiento de los pacientes con cáncer de mama y los largos supervivientes.

Borrás ha destacado que cerca de 40.000 mujeres al año son diagnosticadas de cáncer de mama en el país y la probabilidad de sobrevivir más de 5 años a la enfermedad es superior al 90%.

Se trata, según ha indicado, de un "éxito terapéutico" del que emerge el "reto" de mejorar la calidad de vida de los pacientes y cómo se afrontan sus necesidades sociales, psicológicas y médicas a largo plazo.

Se ha referido aspectos importantes como seguir evaluando nuevas estrategias terapéuticas, como la introducción de la inmunoterapia en el tratamiento, la reconstrucción mamaria o la radiología el diagnóstico patológico.

Finalmente, a preguntas de la prensa, el coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud ha señalado que, aunque no hay un dato documentado, "hay un porcentaje importante de mujeres que no tienen opción de volver a trabajar" tras superar el cáncer, sobre todo por razones "de edad".

Ha explicado que la edad media del diagnóstico se sitúa en los 62 años y el tratamiento dura de un año y medio a dos años de media, por lo que en muchos casos inician la prejubilación.

Gimón ha añadido que "no es tan fácil reincorporarse" porque en ocasiones no pueden físicamente y hay empresas que no disponen de otro puesto para recolocarles.