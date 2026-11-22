Cartel de la jornada del Aula de Cooperación de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha organizado una nueva edición del Aula de Cooperación que tendrá lugar los próximos 2 y 3 de diciembre, a las 17.00 horas, en la sede de la Oficina de Integración y Cooperación Social (OICOS), situada en la calle Marqués de la Ensenada, s/n.

La iniciativa pretende promover la reflexión, el conocimiento y el debate sobre los principales desafíos que afronta actualmente la cooperación internacional, en un contexto marcado por la proliferación de conflictos, las tensiones geopolíticas, el cuestionamiento del multilateralismo y los cambios en las prioridades y los recursos destinados al desarrollo.

El programa se estructura en dos sesiones complementarias, que permitirán analizar tanto las transformaciones del escenario internacional como sus consecuencias para el futuro de las políticas y los instrumentos de cooperación al desarrollo.

La primera sesión se celebrará el miércoles 2, bajo el título 'La cooperación en un mundo en crisis', y contará con la participación de Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Especialista en cooperación internacional y acción humanitaria, abordará los desafíos que plantea el actual contexto internacional para las políticas de cooperación, prestando especial atención a las crisis humanitarias, la respuesta de la comunidad internacional y las relaciones entre cooperación al desarrollo, acción humanitaria y construcción de paz.

La sesión permitirá reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la cooperación internacional en un escenario de creciente inestabilidad y sobre la necesidad de adaptar sus enfoques e instrumentos a los nuevos desafíos globales.

Y la segunda sesión tendrá lugar el jueves 3, con el título 'La financiación en la Cooperación al Desarrollo', a cargo de María Santillán O'Shea, investigadora del Real Instituto Elcano y representante de esta institución en el European Think Tanks Group.

Especializada en cooperación europea, instrumentos de cooperación y desarrollo global, Santillán analizará las transformaciones que está experimentando la financiación internacional del desarrollo, la reducción y reorientación de los recursos de algunos de los principales donantes y los cambios en las prioridades de la cooperación europea.

La sesión abordará también las perspectivas de futuro de la financiación del desarrollo y las posibles alternativas para garantizar la sostenibilidad de las políticas de cooperación en un contexto internacional cada vez más complejo.

UN ESPACIO ABIERTO AL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN

El Aula de Cooperación de Santander es un espacio formativo y de encuentro dirigido a profesionales y organizaciones de cooperación al desarrollo, administraciones públicas, comunidad universitaria, alumnado y ciudadanía interesada en las relaciones internacionales, la solidaridad y los desafíos del desarrollo global.

El objetivo es acercar a la sociedad cántabra algunos de los debates que están definiendo el presente y el futuro de la cooperación internacional, combinando el análisis especializado con el diálogo y la participación de las personas asistentes.

La iniciativa, impulsada por el Consistorio, cuenta con la coordinación técnica de Cidalia-Consultoría en Diversidad.

Las personas interesadas en ampliar información e inscribirse pueden hacerlo en la sede de OICOS o bien a través del enlace: https://share- eu1.hsforms.com/16DRnOXXeTmGRu0JjsQu1TQ2djpoq , ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.