La exposición 'Biomasa en tu casa' acerca a Torrelavega las ventajas de la energía de origen forestal - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bulevar Luciano Demetrio Herrero de Torrelavega acoge este jueves y viernes la exposición itinerante 'Biomasa en tu casa', una iniciativa divulgativa gratuita que muestra las aplicaciones de los biocombustibles sólidos para producir calefacción y agua caliente y su relación con el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

El alcalde, Javier López Estrada, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, y el presidente de la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), Javier Díaz, han visitado la muestra promovida por la citada entidad con la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Ayuntamiento, y forma parte de un proyecto que tiene previsto recorrer 250 municipios españoles hasta 2030.

Durante la visita, López Estrada ha destacado el interés de acercar a Torrelavega iniciativas que permitan a los ciudadanos conocer alternativas energéticas y disponer de información sobre sistemas de calefacción que pueden contribuir a reducir el gasto de los hogares.

Asimismo, ha valorado la oportunidad que ofrece esta exposición para que los escolares conozcan de forma práctica las aplicaciones de la biomasa.

En este sentido, Pedro Pérez Noriega ha destacado que se trata de una tecnología todavía poco conocida por buena parte de la población y que la muestra está presentada de forma "interactiva y bastante visual", lo que facilita comprender su funcionamiento.

En este sentido, ha animado a los vecinos a acercarse a la exposición que "aclara bastantes dudas respecto a esta nueva tecnología".

El presidente de AVEBIOM ha explicado que el objetivo de 'Biomasa en tu casa' es mostrar a la población los diferentes biocombustibles disponibles y cómo pueden utilizarse para producir energía térmica.

"Nadie demanda lo que no conoce", ha afirmado Díaz, quien ha señalado que la biomasa puede aportar "ahorro, confortabilidad y sobre todo consumir algo que producimos en nuestro país".

También ha destacado la importancia de la gestión forestal para mantener los montes en buenas condiciones y aprovechar recursos que pueden destinarse a la producción de energía, una actividad que "genera empleo, valor añadido e inversiones en nuestro propio territorio".

EXPOSICIÓN INTERACTIVA E ITINERANTE

La muestra está instalada en un semirremolque de 14 metros acondicionado como espacio divulgativo, en el que los visitantes pueden conocer distintos biocombustibles sólidos, como pellets, astillas, huesos de aceituna o cáscaras de frutos secos, y observar modelos de estufas y calderas.

También incorpora mesas táctiles con información sobre instalaciones de producción de biocombustibles en España y sobre las redes de calor, sistemas centralizados que permiten suministrar calefacción y agua caliente a varios edificios.

Entre sus contenidos destaca una experiencia de realidad virtual que permite recorrer un bosque y conocer cómo los trabajos de gestión forestal sostenible contribuyen al mantenimiento de los montes y a la reducción de riesgos asociados a la acumulación de vegetación combustible.

MÁS DE 21.000 HOGARES CÁNTABROS UTILIZAN BIOMASA

Según los datos del IDAE recogidos por AVEBIOM, 21.393 hogares de Cantabria utilizan biomasa para producir calor. De ellos, 7.550 la emplean como única fuente energética y 13.843 la combinan con otros sistemas.

La asociación señala también que Cantabria dispone de cerca de 374.000 hectáreas forestales, aproximadamente el 70% de su territorio, con recursos que pueden aprovecharse para la producción de energía mediante una gestión sostenible.