Una exposición del Cuerpo Consultar en Santander acerca la diversidad cultural de seis países

Presentación de la exposición - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Cuerpo Consular han organizado una exposición gratuita que puede visitarse hasta el próximo domingo 6 de septiembre en el Centro Cívico Juan de Santander y que permite acercarse a la cultura, las tradiciones y algunos de los lugares más representativos de Malta, Brasil, Lituania, Ecuador, Ucrania y Polonia.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, quien ha explicado que la iniciativa pretende dar visibilidad a la diversidad cultural presente en en la ciudad y contribuir al conocimiento mutuo entre los ciudadanos a través de una muestra integrada por diferentes obras y materiales aportados por las representaciones consulares participantes.

Echevarría, que ha estado acompañado por el concejal de Protocolo, Álvaro Lavín, ha destacado la colaboración del Cuerpo Consular y ha puesto en valor "la importante actividad que desarrolla durante todo el año en Santander, acompañando a los ciudadanos de otros países, facilitándoles la realización de trámites y ofreciéndoles asesoramiento e información cuando lo necesitan".

La exposición reúne contenidos de Malta, Brasil, Lituania, Ecuador, Ucrania y Polonia, cuyos consulados han querido participar en esta iniciativa para mostrar sus tradiciones, su patrimonio y algunos de los enclaves más representativos de sus respectivos países.

"Queremos que esta exposición sea una ventana abierta a otras culturas y una oportunidad para conocer mejor a las personas de distintas nacionalidades que viven en nuestra ciudad, así como los países de los que proceden", ha señalado el edil.

En este sentido, ha incidido en que la muestra persigue favorecer "un intercambio cultural, turístico y gastronómico que contribuya a estrechar vínculos y a descubrir todo aquello que une a los santanderinos y a los nativos de otros países, desde el respeto y el conocimiento mutuo".

El edil ha subrayado además que Santander es "una ciudad acogedora, abierta y diversa", y ha asegurado que iniciativas como esta permiten poner en valor la riqueza que supone la convivencia entre ciudadanos de diferentes procedencias y acercar sus culturas al conjunto de los santanderinos.

Asimismo, ha agradecido la implicación del Cuerpo Consular y de cada una de las representaciones participantes, así como el trabajo que desarrollan habitualmente para atender y orientar a sus respectivos ciudadanos y favorecer su integración y participación en la vida de Santander.

El Cuerpo Consular está encabezado por su decano, Román Villaescusa, cónsul honorífico de Malta, y mantiene una colaboración activa con el Ayuntamiento en diferentes iniciativas dirigidas a promover el acercamiento entre culturas y reforzar los vínculos entre las distintas comunidades presentes en la ciudad.

Finalmente, Echevarría ha animado a los santanderinos a acercarse al Centro Cívico Juan de Santander y visitar esta exposición gratuita, "una oportunidad para viajar a través de la cultura, conocer otros países y seguir haciendo de Santander una ciudad en la que la diversidad y la convivencia constituyan una fuente de enriquecimiento para todos".