El expresidente Mariano Rajoy estará este martes en Piélagos (Cantabria) en un acto de campaña

Archivo - Mariano Rajoy, en un acto en Santander - PARTIDO POPULAR - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), estará este martes, 17 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Vimenor de Vioño de Piélagos, en un acto de campaña.

El exlíder del Ejecutivo central, que gobernó España entre 2011 y 2018, estará acompañado en el acto por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia.

Esta visita se realiza dos días después del mitin de este domingo del actual presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, que subrayó que la región tenía que ir a las urnas para darle a los 'populares' el tercer escaño y estar más cerca de llegar a La Moncloa.

Para ello, los 'populares' han recurrido a Rajoy, que en su primera victoria electoral, en 2011, sacó en la comunidad cuatro escaños.

Esta será la primera visita oficial del expresidente gallego a Cantabria desde julio de 2022, cuando participó en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.