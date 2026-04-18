Extinguido el incendio de un tractor telescópico en Valdáliga - 112 CANTABRIA
VALDÁLIGA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este sábado el incendio de un tractor telescópico en la localidad de El Tejo, situada en el municipio de Valdáliga.
El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los efectivos de extinción de incendios, que han realizado una "rápida" intervención.
Gracias a esta actuación, los daños se han limitado principalmente a la parte mecánica, hidráulica y eléctrica del vehículo, al evitar que el fuego alcanzara los neumáticos, ha informado el 112 Cantabria en su perfil de la red social X.