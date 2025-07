La Fábrica de Creación ofrece en verano dos talleres de formación en producción de música electrónica y fotoperiodismo

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación, espacio municipal del Ayuntamiento de Santander diseñado para acoger y visibilizar a artistas que estén desarrollando un proyecto de artes escénicas, plásticas o audiovisuales, continúa durante el mes de julio con su plan de formación y ofrece dos talleres: uno de producción de música electrónica y otro sobre fotoperiodismo.

Así lo ha avanzado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha animado a los vecinos a interesarse por la actividad que se lleva a cabo en este lugar llamado a convertirse en nexo de unión entre la ciudadanía y la cultura contemporánea.

Por un lado, el taller de producción de música electrónica estará impartido por Pablo Bolívar para un máximo de 20 alumnos y tendrá lugar este viernes, 18 de julio, de 18.00 a 21.00 horas, y el sábado, 19 de julio, de 11.00 a 14.00 horas.

La meta es que cada participante llegue a producir sus propias canciones de música electrónica utilizando el software Ableton Live.

"Creo que con este taller en la Fábrica de Creación voy a poder atender a muchas mentes inquietas que desean entender el funcionamiento básico de Ableton Live y poder llevar a cabo sus producciones musicales", comparte Bolívar.

Con más de una década de experiencia en el ámbito musical, Pablo Bolívar es un nombre familiar en el circuito underground de la música dance. Nacido en Santander en 1981, dio sus primeros pasos en el mundo de la música estudiando Ingeniería de Sonido en el instituto Crash de Barcelona y trabajando como ingeniero durante varios años tras su graduación en 2000.

En 2006 publicó su primer LP con el sello barcelonés Regular, titulado 'Anjanas', que con los años se ha convertido en sinónimo de su nombre, con una verdadera madurez y comprensión de la música que proviene de estudiar el arte en su esencia.

En 2009, publicó su LP favorito y aclamado por la crítica, 'Recall', también a través de Regular. Desde entonces, el español ha ido viento en popa, con nuevos lanzamientos en Curle Recordings, así como en Desolat, Culprit, Einmusika, Moodmusic, Endless, así como a través de sus propios sellos, Seven Villas y Avantroots, remezclando también a artistas de la talla de Gui Boratto, Mario Basanov, When Saints Go Machine, Gorge, Parov Stelar o Juana Molina, por nombrar algunos.

Por otro lado, el taller de fotoperiodismo comenzará el 21 de julio y estará impartido por Alberto Aja, Estaban Cobo y Joaquín Gómez Sastre, de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros.

En cinco sesiones teórico-prácticas (30 de julio, 4 y 18 de agosto y 1 de septiembre), los participantes podrán acercarse a esta rama de la fotografía y a su profesión.

Desde la asociación consideran que es necesario dar a conocer el trabajo de fotoperiodista que tiene muchas especificidades y en ocasiones falta de visibilidad y reconocimiento en el mundo de la fotografía. "Queremos dar claves sobre cómo reconocer una imagen fotoperiodística, cómo se trabaja en los diversos escenarios y cuál es el impacto de la imagen en los medios de comunicación", afirman.

Para este taller, se han diseñado dos sesiones teóricas y tres prácticas que incluirán una salida para orientar a los participantes a reconocer las temáticas susceptibles de ser tratadas por el fotoperiodismo y cómo afrontar la captura de las imágenes.

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros tiene casi ya una década de existencia y está constituida por fotoperiodistas profesionales y en activo y dedicada a promocionar, publicitar y difundir las características de dicha profesión a través de diversas iniciativas.

Más información en la web https://fabricadecreacion.com/