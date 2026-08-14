La facturación del sector servicios crece en Cantabria un 11,3% en junio y la ocupación un 1%

Dos personas beben cerveza en la terraza de un bar. - Kiko Asunción - Europa Press

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Cantabria aumentó su facturación un 11,3 por ciento el pasado junio respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional, que creció un 8,8%.

Mientras, el empleo en esta actividad subió en la comunidad un 1%, por debajo en este caso del conjunto de España (1,3%), según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ventas en este sector crecieron en tasa interanual en todas las comunidades autónomas en junio y el ascenso de Cantabria es el cuarto mayor.

Los incrementos están liderados por el País Vasco (+12,9%), Andalucía (+11,9%) y La Rioja (+11,8%) y Cantabria, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (2,7%), Comunidad Valenciana (6%) y Asturias (6,6%).

En el primer semestre del año, la facturación del sector servicios ha crecido un 6,8% en Cantabria, el sexto mayor incremento de las CCAA, en este caso 1,1 puntos más que la media nacional (5,7%).

Y en relación al empleo en el sector, la tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades excepto en Castilla La Mancha, donde se mantuvo invariable. El incremento del 1% interanual en Cantabria es el séptimo más bajo.

En lo que va de año, la ocupación en el sector en Cantabria ha crecido un 0,7%, menos que la media del conjunto del país (+1,3%), y es de los incrementos más bajos por CCAA.

Y con respecto a mayo, la ocupación en los servicios aumentó un 2,3%, la tercera región donde más subió, frente a un 1,1% de media.

DATOS NACIONALES

El aumento de facturación del 8,8% del sector servicios en junio en España supone una tasa 3,7 puntos superior a la del mes anterior y la segunda más elevada de este año tras la de marzo (+9,2%).

Con el avance de junio, las ventas del sector servicios encadenan 27 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el sexto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 7,7% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,2% en junio en tasa interanual, porcentaje seis décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 27 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se impulsaron un 1,2%, frente al repunte mensual del 0,2% experimentado en mayo.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el sexto mes del año respecto a junio de 2025, tasa dos décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.