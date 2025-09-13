Fallece un conductor de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances

El copiloto está grave

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 79 años, y vecino de Corrales de Buelna, ha fallecido este sábado por la mañana al salirse de la vía el vehículo y colisionar contra una edificación en Cortiguera (Suances).

El siniestro ha tenido lugar sobre las 10.35 horas en el punto kilométrico 4,400 de la carretera autonómica CA-132 cuando el hombre ha perdido el control del vehículo, se ha salido de la vía y ha colisionado contra una edificación, han informado la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autonómico.

El fallecido iba acompañado de otra persona, de 65 años, que se encontraba en el asiento del copiloto en el momento del accidente, y que ha sido evacuado por una ambulancia del 061.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil y efectivos sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento del conductor y han trasladado en ambulancia al copiloto al Hospital Valdecilla, donde permanece con pronóstico grave.