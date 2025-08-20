Fallece Maria Ealo de Sá, "una de las más ilustres" investigadoras de Cantabria

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La investigadora cántabra Maria Ealo de Sá ha fallecido y la comunidad autónoma pierde así a una de sus más ilustres investigadoras y una "figura clave en la defensa de la cultura y el patrimonio" regional, que compartió "más allá de nuestras fronteras".

Lo ha expresado así el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, en un comunicado en el que ha lamentado, en nombre del Gobierno autonómico, la muerte de esta mujer, que en 2020 fue distinguida con el premio 'Estela de Oro de las Letras', el máximo galardón que otorga la Sociedad Cántabra de Escritores.

El titular de Cultura ha manifestado que, con este fallecimiento, Cantabria pierde a "una de sus más ilustres investigadoras, cuya labor, tanto científica como divulgativa, perdura como testimonio de su pasión y compromiso".

El Ejecutivo ha aprovechado para trasladar su pésame a familiares y amigos de Ealo de Sá.