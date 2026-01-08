Una falsa alarma por aviso de bomba obliga a desalojar el IES La Albericia

Archivo - IES Albericia - EDUCANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Educación Secundaria (IES) La Albericia de Santander ha sido desalojado esta mañana por un aviso de bomba, que finalmente ha resultado ser una "falsa alarma", según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

A las 12.27 horas de este jueves el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 ha recibido una alerta que informaba de una posible amenaza de bomba en este centro educativo situado en la Avenida del Deporte, a escasos metros de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Inmediatamente se ha activado el protocolo establecido para este tipo de sucesos y han acudido al lugar efectivos policiales, que han procedido al desalojo del personal y el alumnado hacia el punto de encuentro, un proceso que se ha llevado a cabo "con normalidad", según ha trasladado la Consejería de Educación a esta agencia.

Una vez terminada la inspección realizada por parte de los agentes, no se ha localizado ningún objeto extraño, por lo que se ha considerado una falsa alarma.

Así, en torno a las 14.00 horas se ha dado la autorización para que los alumnos y empleados se reincorporaran nuevamente al recinto de estudios para recoger sus cosas, ya que prácticamente estaba finalizada su jornada lectiva.