La falta de nieve impide este lunes esquiar en Alto Campoo

Archivo - Un coche en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo. Foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Alto Campoo está este lunes cerrada para la práctica de esquí por falta de nieve tras haber podido abrir este fin de semana algunas de sus pistas.

Sin embargo, este lunes la estación está abierta para uso turístico, según el último parte de nieve de la estación, emitido por la estación sobre las 8.30 horas.

A diferencia de lo que ocurrió el sábado y el domingo, cuando hubo alguna pista disponible, este lunes, festivo a nivel nacional, no se ha podido abrir ninguna.

También está cerrado el snowpark y el circuito de fondo y solo hay un remonte abierto, el telesilla de Pidruecos.