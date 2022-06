La Federación Cantabria Metal insta al fin de la huelga y a la vuelta a la mesa de negociación

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Cantabria Metal ha instado al fin de huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, CCOO y USP para reclamar un convenio "digno" y la subida de los salarios, así como a la vuelta a la mesa de negociación porque "todavía queda margen de acuerdo".

En un comunicado, la Federación Cantabria Metal ha afirmado estar siguiendo "con gran preocupación" huelga que comenzó este jueves porque,

"aunque somos conscientes de la situación, las empresas del sector del metal y nuestros empleados no estamos preparados para afrontar un conflicto laboral después de los años de inestabilidad y contrariedades sufridas, originadas por las consecuencias de la pandemia, que han ocasionado el cierre y una situación de extrema debilidad en muchas de nuestras empresas debido a la paralización de la actividad económica".

Según la patronal, a esta situación "tan compleja" se han unido otras circunstancias que "agravan mucho más" los problemas del sector, como los logísticos, la disponibilidad y costes de los materiales, los costes energéticos, la huelga de transportes y las consecuencias de la guerra de Ucrania. "Todo ello ha provocado una inflación en la estructura económica que hace peligrar el futuro de todo el sector", ha advertido.

Ante esta situación, la Federación Cantabria Metal apuesta "por el acuerdo en lugar del conflicto y la huelga". En su opinión, "no es el momento de debilitar aún más la situación de las empresas y de unos empresarios que estamos con el agua al cuello".

Conocidos los motivos de la huelga, a la patronal le "queda claro" que, a pesar de la convocatoria ya iniciada, "queda todavía margen de negociación y acuerdo, y que es preciso incrementar la voluntad de negociación".

"El convenio lleva vencido año y medio, y da la impresión de que tanto sindicatos como la asociación que tiene la representatividad de nuestras empresas han interpuesto sus intereses personales a los del conjunto del sector, sin valorar suficientemente la situación y las consecuencias que puede acarrear una huelga de estas características", ha sostenido la federación.

La patronal, con respeto a los representantes que ocupan la mesa de negociación, propone "seguir trabajando con lealtad, pero también con voluntad de entendimiento, para movilizar a ambas partes negociadoras a que abandonen el conflicto y vuelvan a la mesa de la negociación y el dialogo". En este sentido, se ha ofrecido a "colaborar con todos para superar esta coyuntura tan difícil".

"Es lo que situación actual nos permite, ya que no ostentamos la representatividad en la negociación. No obstante, no renunciamos a ensanchar el espacio de influencia para dar la voz que se merecen todas las empresas del sector", ha matizado.

"Aunque la huelga sea hoy una realidad, creemos que sigue habiendo razones para tener esperanza de reconducir unas posturas que parecen bloqueadas en la actualidad", ha reiterado la federación, que ha lamentado los "graves problemas que puede ocasionar este conflicto, que van a ser perjudiciales para todos".

Por ello, continuará trabajando "por la unidad y el acuerdo como mejor forma de garantizar el futuro de todos", concluye.

El comunicado de la federación ha sido remitido por CEOE-CEPYME Cantabria, que no ostenta la representatividad de la organización patronal en todo el proceso de negociación que se está llevando a cabo, pero quiere hacer un llamamiento, desde su posición, "a la vuelta a la mesa de negociación y a buscar un acuerdo que permita la continuidad en la actividad de un sector que está siendo especialmente castigado por la crisis".