Feijóo, consternado por el accidente en El Bocal: "Cantabria no está sola en estos momentos tan difíciles"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una visita a Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su "consternación" por el "trágico" accidente en El Bocal, en el que el martes han perdido la vida cinco jóvenes y ha desaparecido otra al colapsar una pasarela, así como su más sentido pésame a sus familias y seres queridos. "Cantabria no está sola en estos momentos tan difíciles", ha asegurado.

Fejióo ha trasladado este mensaje de condolencia a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ambas populares, y lo ha publicado en X.

El líder del PP ha agradecido la intervención de los equipos de emergencia y ha confiado en que la joven desaparecida pueda ser localizada "a la mayor brevedad posible", al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación" a la que permanece ingresada con traumatismo en el Hospital Valdecilla.