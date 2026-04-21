La Feria de la Anchoa vuelve a Santoña del 1 al 3 de mayo con talleres, actuaciones y degustaciones

Presentación de la Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria, declarada de Interés Turístico Regional, se celebrará en Santoña la próxima semana, del 1 al 3 de mayo, en la carpa instalada en la céntrica plaza de San Antonio, donde habrá talleres, actuaciones, concursos y degustación y venta de estos productos.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, acompañada por el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, ha presentado este martes el cartel oficial de la feria, que considera de "vital importancia para la comunidad autónoma".

Como ha dicho, esta cita constituye un marco "inigualable" para que el visitante conozca de primera mano "lo mejor de este producto y su elaboración", pues durante los días de la feria se podrán degustar y comprar lo que, a su juicio, son "las mejores anchoas del mundo".

Para la consejera, se trata de "una de las grandes citas gastronómicas del norte de España y un referente consolidado" dentro del calendario regional, que ya cuenta con casi tres décadas de trayectoria.

En la misma línea se ha expresado el alcalde, para quien la feria muestra al mundo uno de los proyectos "estrella" y "una de las principales señas de identidad" de Santoña y de toda Cantabria.

Por ello, Susinos y Gullart han destacado el esfuerzo del sector conservero y pesquero y han puesto en valor todo el proceso que hay detrás de este producto, "desde su captura en el mar hasta su elaboración artesanal, que culmina en un alimento de altísima calidad reconocido dentro y fuera de nuestra comunidad".

En cuanto a la programación, el alcalde ha concretado que se dará a conocer en detalle esta misma semana, pero ha avanzado que el evento va más allá de la degustación y la venta de anchoas, apostando por una experiencia "completa y participativa".

"En los últimos años se ha trabajado intensamente para acercar al visitante al proceso productivo, fomentando la interacción directa a través de talleres gastronómicos, demostraciones de salazón y la puesta en valor del trabajo de las rederas, fundamentales en esta tradición", ha indicado.

Finalmente, la consejera y el alcalde han concluido que esta feria es un ejemplo de cómo tradición, innovación y participación "pueden ir de la mano" para fortalecer el tejido productivo y dinamizar el turismo.

Durante la presentación también han estado presentes el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el director de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), Juan Luis Centeno; el primer teniente alcalde de Santoña, Ricardo Fernández, y la concejala de Turismo y responsable de la feria, Sara Lagarma.