La feria BioCantabria vuelve del 16 al 19 de abril con más de 50 actividades

El Palacio de Exposiciones acogerá la 8ª feria BioCantabria los días 17, 18 y 19 de abril - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander albergará la octava edición de BioCantabria -la Feria de Productos Ecológicos, Vida Sana y Consumo Responsable- durante los días 17, 18 y 19 de abril, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos.

Contará con la presencia de 75 expositores, más de 50 actividades y alrededor de 25 productores cántabros, muchos de ellos vinculados a la marca 'Sabe a Norte' del Gobierno de Cantabria, que ha informado en nota de prensa.

Durante la presentación del cartel de este año, que ha tenido lugar este miércoles, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el evento y ha destacado su papel en la dinamización del sector agroalimentario y ecológico, así como el respaldo del Ejecutivo al fomento del consumo de proximidad, la sostenibilidad y el apoyo a los productores locales.

Por su parte, el organizador de la feria, Iker Knörr, ha dicho que BioCantabria apuesta por la conservación del ecosistema y para ello ofrece productos ecológicos, actividades divulgativas y demostraciones. "Queremos trasladar una forma de consumo más responsable, más respetuosa con el ecosistema y el medio ambiente, ofreciendo productos elaborados de forma ecológica y sostenible", ha añadido.

Por otro lado, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Fran Arias, ha opinado que esta feria tiene una importancia "notable" para el sector alimentario, especialmente en el ámbito ecológico y sostenible, ya que "actúa como un escaparate directo para los productores locales".

En el acto, también han estado presentes el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y el director de la ODECA, Juan Luis Centeno.

MÁS DE 10.000 ASISTENTES

Biocantabria ha recibido más de 10.000 asistentes en ediciones anteriores y este año reunirá a 75 expositores procedentes de casi todas las comunidades autónomas, y que ocuparán una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.

Entre ellos, participarán empresas y organizaciones vinculadas a la alimentación ecológica, la cosmética natural, el textil, el calzado y el bienestar.

El eje principal será la alimentación ecológica, con cerca de 40 puestos de productos como frutas y verduras, lácteos, aceites, pan, conservas, miel, bebidas o infusiones, entre otros.

Todos los productos presentes contarán con certificación ecológica y garantizarán procesos respetuosos con el medio ambiente.

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

Por otro lado, el programa de actividades de BioCantabria ofrece más de 50 iniciativas gratuitas, como conferencias, talleres, catas y demostraciones culinarias, dirigidas a todos los públicos, con propuestas específicas para adultos, profesionales, familias y escolares.

Durante las tres jornadas, expertos en salud, medio ambiente, alimentación y bienestar abordarán cuestiones de actualidad como la soberanía alimentaria, la transición energética, el descanso, la biodiversidad o el impacto del turismo en el entorno natural.

La sala de conferencias albergará ponencias que combinan divulgación científica y experiencias prácticas. Entre los temas del viernes figuran el acceso a agua segura y sostenible, el análisis científico del cannabis, la soberanía alimentaria, el bienestar animal o propuestas de conexión con la naturaleza, como los baños de bosque.

El sábado se hablará de hábitos saludables y soluciones innovadoras, con charlas sobre energía verde, calidad del sueño, biomímesis o el papel del glutatión en la salud. Además, ofrecerá experiencias sensoriales y degustaciones vinculadas a productos ecológicos.

El domingo versará sobre la alimentación consciente y el entorno, con actividades sobre masa madre, cocina plant-based, fitoterapia, menopausia y sostenibilidad local, además de una reflexión sobre el impacto del turismo masivo en Cantabria.

Mientras tanto, el Domo Infantil-Familiar ofrecerá talleres educativos y lúdicos para menores, que participarán en actividades de creación de papel reciclado, juegos sobre alimentación saludable, talleres de energías renovables o degustaciones de productos naturales. También, se abordarán temas sociales y de salud como la gordofobia, la alimentación infantil o el consumo responsable, al fomentar la participación de familias.

La programación se completa con la sala de prensa y el salón Bahía, donde se tratarán temas relacionados con el bienestar físico y emocional, con charlas sobre dolor corporal y propiocepción, gestión emocional, yoga terapéutico, biodanza, método Feldenkrais o meditación.

BioCantabria abrirá sus puertas desde las 11.00 horas del viernes 17 de abril. Más información y programa completo en www.biocantabria.com.