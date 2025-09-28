La I Feria del Hogar de Cantabria contará con más de 60 expositores del sector y sorteos de vales de consumo

La I Feria del Hogar de Cantabria contará con más de 60 expositores del sector - GOBIERNO DE CANTABRIA

Tendrá lugar el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre en el Palacio de Exposiciones

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones de Santander acogerá los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre la I Feria del Hogar de Cantabria, que contará con la participación de más de 60 expositores de la región, entre los que estarán representados sectores como la decoración, domótica, ahorro energético o jardinería, e incluye sorteos de vales de consumo entre los asistentes.

Esta iniciativa, de acceso gratuito, está organizada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, con el apoyo de la Federación de Comercio de Cantabria (COERCAN) y la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria.

Los asistentes a la feria podrán adquirir directamente promociones, stocks y productos con precios especiales de las empresas expositoras.

Como incentivo especial, a lo largo de cada jornada se celebrarán sorteos de vales de consumo entre los asistentes, de cara a fomentar la participación y la experiencia del visitante.

Además, se contará con un programa de talleres y ponencias abiertas al público, orientadas a ofrecer consejos prácticos e ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida en casa y apostar por soluciones más sostenibles y tecnológicas.

Asimismo, la cita -fruto de un convenio de colaboración entre la Consejería y COERCAN- servirá para que los profesionales del sector presenten sus propuestas y novedades en sectores como textil de hogar, eficiencia y ahorro energético, domótica, aerotermia, jardinería, electrodomésticos, mobiliario, decoración y descanso.

El horario de apertura será el viernes, 31 de octubre, de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado, 1 de noviembre, y el domingo, 2 de noviembre, de 10.30 a 21.00 horas.

En nota de prensa, el Gobierno ha informado de que las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente número de teléfono 924232464 o en el correo electrónico feriadelhogarcantabria@gmail.com. Tienen de plazo hasta el próximo 8 de octubre.

Los expositores deberán tener su centro de trabajo en Cantabria y desarrollar su actividad principal en los sectores relacionados con el mundo del hogar, y la participación se ha fijado en 100 euros + IVA para stands de 12 metros cuadrados, mientras que las empresas con productos más voluminosos, como muebles o establecimientos de venta de electrodomésticos, dispondrán de espacios abiertos de 24 metros cuadrados a un precio de 200 euros + IVA.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de este evento porque "se trata de una cita imprescindible tanto para quienes buscan inspiración y tendencias para su vivienda como para quienes desean descubrir la oferta más completa del sector en Cantabria".

Arasti ha hecho un llamamiento a las empresas para que se animen a participar, así como a vecinos y visitantes para que acudan.