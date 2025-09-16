La Feria de la Miel de Vega de Liébana se celebra el sábado con diez productores, cuatro de ellos con DOP

Feria de la Miel de Vega de Liébana. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIV Feria de la Miel de Vega de Liébana se celebrará este sábado, 20 de septiembre, con diez productores, cuatro de ellos con Denominación de Origen Protegida (DOP).

En concreto, estarán presentes los productores de miel El Colmenar de Las Doñas, Miel Salceda, Liébana Dulce, Comenares de Vendejo, Miel Cucayo, Miel El Abuelo Casares, Miel Martínez de Cos, Miel Sierra del Dobra, Miel Cabárceno, Mieles Apibéricos.

Además del mercado de miel y productos derivados, la Feria incluirá actividades complementarias como catas guiadas de miel y charlas sobre el papel de las abejas en el ecosistema, talleres infantiles de modelado con cera de abeja para niños, hinchables, música y bailes regionales.

También, el técnico apícola Hugo Negrioli impartirá una conferencia sobre 'Manejo productivo de colmena en vertical'.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, han presentado este martes el cartel de la feria.

Según han subrayado, se trata de una cita "consolidada" en el calendario de eventos agroalimentarios de Cantabria que viene a constatar "el valor estratégico de la apicultura como actividad sostenible y generadora de economía en zonas rurales como Liébana".

Al hilo, Susinos ha destacado la importancia que tiene la feria de la miel de Vega de Liébana como "motor de desarrollo rural y escaparate de la apicultura cántabra" pues solamente promociona un producto de "altísima calidad, con denominación de origen protegida", sino que también sirve como punto de encuentro entre productores, consumidores y expertos del sector.

Por su parte, el regidor ha señalado que esta feria es "una seña de identidad" para poner en valor los recursos naturales, fomentar la venta directa de los productos y atraer visitantes que dinamicen la economía local.

En este sentido, ha felicitado a los productores porque también están obteniendo ingresos a través de la cría de la abeja reina, lo que significa que el apicultor "está evolucionado y mejorando su técnica y el desarrollo de su actividad" algo que repercute, a su vez, "en la calidad del producto", ha explicado.

La miel de Liébana es una DOP propia de la comarca cuya zona de producción, extracción y envasado abarca los municipios de Cabezón de Liébana, Camaleño Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso y Vega de Liébana.