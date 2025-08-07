La Feria de las Naciones arranca el 13, será más social y ofrecerá once tributos y el segundo Talent

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria Intercultural de las Naciones de Santander se celebrará del 13 de agosto al 7 de septiembre en el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero y con acceso gratuito. Incluirá la segunda edición del Talent Show, once tributos a grandes artistas nacionales e internacionales, como Shakira y Maluma, cinco días temáticos y el gran desfile multicultural que cerrará la 18ª edición que tendrá un componente más social con la presencia de diferentes organizaciones.

Así, formarán parte del certamen AECC, AMPROS, AMICA, Manos Unidas, 14 Kilómetros, Galgos y Podencos y ALEGA, a la que se le dedicará el día temático del 28 de agosto bajo el título 'Be your self' con Mia Moi & Mikaella Ritchy.

Una de las principales novedades de este año es que habrá un horario, de 11.00 a 17.00 horas, en el que se disminuirá el sonido de la música del evento para permitir la asistencia de personas que sufren de aspecto autista, en colaboración con APTACAN.

El festival ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría; el director de la empresa Siglo XXI Festival Intercultural, Sergio Frenkel; la directora del Talent Show, Ana Mancina, y la coordinadora del evento, Nayeli Pérez.

Todos han destacado que la cita reunirá cultura, gastronomía, artesanía y curiosidades de los países, y han hecho hincapié en la "apuesta" por el talento de artistas locales.

En este sentido, participarán un total de 28 escuelas de baile y se darán cita más de 500 artistas en escena, con más de 250 horas de conciertos.

Este 2025 se han potenciado los tributos entre los que destacan tres dedicados a Maluma, Shakira y Luis Miguel.

Por otro lado, durante el festival se entregará el XV Premio Alberto Pico y habrá un desfile solidario para favorecer la adopción de mascotas. Además, por segundo año, el festival será más sostenible gracias a la posibilidad de adquirir vasos reutilizables con diseños "atractivos".

El evento será inaugurado el próximo día 13 por la alcaldesa, Gema Igual, a las 11.00 horas, y se cerrará con el gran desfile multicultural previsto para el domingo 7 de septiembre, a las 20.00 horas, a cargo de las asociaciones de migrantes en las que mostrarán los trajes típicos de su país.

TALENT SHOW

Tras el "éxito" de la primera edición, vuelve el Talent Show Excelencia Santander que pretende promover y potenciar el talento local, aunque reúne a artistas de todo el país.

Al igual que el año pasado está dirigido por Ana Mancina y en esta ocasión se celebrará únicamente en un día, el 5 de septiembre. De esta manera, tendrá lugar una gran final con un jurado integrado por Anabel García Benítez, embajadora de la marca Púgil; el gestor cultura Jesús Mazón; el director artístico de Got Talent España, Carlos Rodríguez, y la propia Mancina.

Entre los premios del certamen está el pase directo al programa televisivo y un curso en la academia Juke Box.