La Feria del Queso Pesquera se celebrará el 14 y 15 de agosto con 27 queserías

La XXX edición de la Feria Internacional del Queso Artesano de Pesquera se celebrará el 14 de agosto, de 16.00 a 21.30 horas, y el día 15, de 12.00 a 21.30 horas, con 35 productores y 27 queserías, de las que once son cántabras.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Pesquera, Julián Gutiérrez, han presentado el cartel de este evento, uno de los gastronómicos "más esperados" del calendario regiona, y que atrae cada año a miles de visitantes, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Susinos ha subrayado la importancia de este tipo de ferias para poner en valor el trabajo del sector agroalimentario y promocionar productos de "excelente calidad", como los quesos artesanos cántabros.

Por su parte, el alcalde de Pesquera ha subrayado el compromiso del municipio con la tradición, así como la "ilusión" con la que organizan los vecinos esta fiesta.

Organizada por el Ayuntamiento de Pesquera y la Asociación Sociocultural Pesquera, la feria cuenta con el apoyo de la Consejería.

Acoge un amplio abanico de productos agroalimentarios regionales, nacionales e internacionales, como conservas, panes, patés, cervezas y, de forma especial, las diferentes variedades de quesos.

Además, ofrece diversos talleres infantiles y de adultos en torno al proceso de elaboración del queso, degustaciones y catas.

También se llevará a cabo un taller de medioambiente, en colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Y MARE desarrollará la campaña de sensibilización 'Dale una segunda vida a los envases' sobre el reciclaje destinada al público en general.

Para fomentar el transporte colectivo, reducir el uso de vehículos particulares y la emisión de gases contaminantes, las personas que se desplacen en tren, autobús o se acerquen a la feria a pie o en bicicleta, por la Calzada Romana o el Camino Real, entrarán en el sorteo de un lote con productos de la feria, sellando su billete en la carpa de la Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural.

En este punto, el Ejecutivo recuerda que la línea Santander-Reinosa de Cercanías RENFE y los autobuses ALSA cuentan con parada en Pesquera.