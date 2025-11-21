Fernández (PP) cree que el fiscal superior de Cantabria "debiera comportarse con más respeto hacia los tribunales"

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del PP y diputado regional, Íñigo Fernández, considera "fuera de lugar" el comentario del fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, considerando "absolutamente injusto" el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

"Creo que él mismo, debido al cargo que ocupa, debiera comportarse con más respeto hacia los tribunales de justicia, aunque en este caso hayan fallado en contra de quien le nombró a él, que esa es la razón de salir a decir eso que ha dicho", ha valorado.

Así lo ha manifestado este viernes Fernández, que ha ofrecido una rueda de prensa en relación a las críticas del PSOE sobre "el uso partidista" de las instituciones cántabras, en las que señala que el PP "no invitó" ni al presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Luis Pedro Marco, ni al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a la inauguración de la obra de eliminación de pasos a nivel en Renedo de Piélagos.

El senador 'popular' ha indicado que el PSOE "no ha elegido un buen día" para pronunciarse en contra del "uso partidista" de las instituciones, ya que fue este pasado jueves, día en que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general, quien "ha utilizado las instituciones con el único ánimo de destruir a un adversario político", "a instancias del Gobierno de España", según Fernández.

"Ainoa Quiñones, que ayer se mostraba tan exquisita y tan estupenda a la hora de denunciar supuestos comportamientos de deslealtad institucional por parte de otros gobiernos, no es la más indicada para hablar del uso de las instituciones en beneficio de los partidos", ha manifestado el popular, en relación su nombramiento como delegada especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santander o como portavoz del PSC-PSOE.

Asimismo, se ha referido al caso del exalcalde de Cartes y actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, que "preparó las bases para una plaza laboral, nombró él mismo al tribunal que había de proceder a valorar las situaciones y las ofertas, y como resultado de todo eso se adjudica una plaza él mismo para sí mismo".

SON "MUY MARRULLEROS" Y "NOS NIEGA EL PAN Y LA SAL"

"Son muy exquisitos cuando se trata de hablar de las invitaciones que reciben ellos y muy marrulleros cuando se trata de hablar de las invitaciones de los demás", ha trasladado el senador autonómico del PP, que ha aseverado que a Casares el Gobierno de Cantabria "le trata con todo el respeto y toda la corrección institucional que cabe", lo que "no hace" el Ejecutivo central en relación al regional.

Además, ha apuntado que la propia Quiñones, como delegada, "boicoteó" la presencia del Parlamento de Cantabria en los actos que se prolongaron durante una semana con motivo de la llegada del buque escuela de la Armada Española a Santander.

"Deslealtad institucional es la que mantiene el Partido Socialista con esta tierra, a la que nos niega el pan y la sal", ha sentenciado Fernández, que ha censurado que las inversiones en materia de carreteras y Cercanías en la región están "absolutamente bloqueadas desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España".

De esta forma, el diputado 'popular' ha invitado al PSOE de Cantabria a "que se deje de operaciones de imagen de andar por casa y se ponga a trabajar de una vez al servicio de los ciudadanos".