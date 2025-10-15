Fernández (PSOE) acusa al PP de gobernar Santander "como su cortijo, sin planificación, sin diálogo ni rumbo"

En relación al proyecto de los Campos de Sport, la ordenanza de terrazas, el parque de Mataleñas y los Jardines de Piquío SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado este miércoles que el Partido Popular "ha convertido el Ayuntamiento en su cortijo particular, gobernando sin planificación, sin diálogo y con una desconexión total con la realidad de la ciudad". "Santander necesita rumbo, pero lo que tenemos es un Ayuntamiento que va a la deriva, que responde tarde, mal y arrastrando los pies a todo", ha afirmado Fernández, quien ha señalado que el PP "confunde las prioridades y abandona los proyectos que podrían hacer avanzar a la ciudad".

En concreto, ha censurado la ausencia del Ayuntamiento en la presentación del proyecto del Racing para reformar los Campos de Sport de El Sardinero, "un ejemplo más de cómo el PP da la espalda a los proyectos de ciudad"; y ha criticado "la improvisación y la falta de participación" en la nueva ordenanza de terrazas, el aparcamiento de Mataleñas y las obras "eternas" de Piquío, afirmando que "no son casos aislados: es un modelo agotado de gobierno".

En relación al proyecto de los Campos de Sport, Fernández ha lamentado que ni la alcaldesa, Gema Igual, ni ningún concejal del PP asistieran a la presentación del proyecto impulsado por el Real Racing Club. "Ni la alcaldesa ni un solo concejal del PP. Cero. Eso no es una anécdota: es una vergüenza y una declaración de abandono institucional", ha criticado.

El dirigente socialista ha recordado que el estadio es de titularidad municipal y que existe un convenio firmado en 2022 "que el Ayuntamiento no está cumpliendo". "¿Qué hay de la cubierta? ¿De la accesibilidad? ¿De las goteras que siguen cayendo? Nada. Todo sigue pendiente", ha reprochado.

Fernández ha destacado que el Racing ha presentado "una reforma integral por fases, con inversión privada y sin que cueste un euro a los santanderinos", mientras el Ayuntamiento "ni aparece". "Santander solo avanza gracias al Gobierno de España o a la iniciativa privada. El PP se queda en la grada mirando", ha lamentado.

Sobre el borrador de la nueva ordenanza de terrazas, Fernández ha reprochado que los grupos municipales se hayan enterado "por la prensa, una vez más". "Nos hablan de convivencia, pero ni siquiera nos han avisado. Es otra muestra del diálogo cero del PP", ha dicho, criticando que la norma llega "tarde, mal y sin participación". "Mientras tanto, vecinos sin dormir, técnicos sin herramientas y hosteleros sin reglas claras. Muchas fotos y ningún contenido", ha resumido.

En este sentido, ha avanzado que el PSOE presentará enmiendas y una alternativa de ciudad, con zonas acústicas saturadas, un mapa de ruido actualizado, inspección "real" y criterios por barrios.

Por otra parte, el concejal ha calificado el nuevo proyecto de aparcamiento en Mataleñas como "un parche de cemento mal disfrazado de sostenibilidad", y ha enfatizado que el PP "lo ha modificado solo para no perder fondos europeos". "Europa financia soluciones verdes, no urbanismo de los años 80. Y lo peor: ni demanda vecinal ni planificación. Todo por salvar la cara", ha remachado.

El portavoz socialista ha subrayado que "la alcaldesa vende rectificaciones como si fueran aciertos, pero no cuela", y ha puesto en valor la propuesta alternativa presentada por los vecinos de Cueto, "sin hormigón, sin muros, con zonas verdes y accesibles". "Eso es lo que defendemos desde el PSOE: planificación, respeto al entorno y uso responsable de los fondos europeos. Mataleñas no se toca, se cuida", ha sentenciado.

Por último, el portavoz socialista ha denunciado la "falta absoluta de previsión" en las obras de los Jardines de Piquío, que llevan más de un año en marcha "sin transparencia ni plazos claros". "Han prometido conservar el diseño original y lo que hay es retrasos, parches y un desprecio por la identidad de Santander", ha criticado. "No estamos en contra de las obras. Estamos en contra de que se hagan mal. Piquío no necesita inventos, necesita respeto, sensibilidad y planificación", ha insistido.

Fernández ha concluido afirmando que "todo esto no son casos sueltos, sino el reflejo de un modelo de gobierno agotado". "El PP improvisa, no escucha y no tiene plan". Frente a ello, el PSOE "seguirá trabajando por una ciudad moderna, dialogante y respetuosa, donde el Ayuntamiento no sea el problema, sino la herramienta para mejorar la vida de la gente". "Santander merece más. Merece planificación, diálogo, transparencia y un modelo de ciudad con futuro", ha concluido.