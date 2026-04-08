La Fiesta de los Limones Solidarios, declarada de Interés Turístico Regional

Archivo - El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, en la presentación de la XIV edición de Los Limones Solidarios - GOBIERNO DE CANTABRIA/ MIGUEL DE ARRIBA - Archivo

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha declarado Fiesta de Interés Turístico Regional la Fiesta de los Limones Solidarios de Alfoz de Lloredo tras trece ediciones celebradas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este miércoles ha publicado la orden por la que concede esta denominación honorífica a esta fiesta tras la solicitud presentada por la Asociación Limones Solidarios, apoyada de forma unánime por el Pleno de Alfoz de Lloredo.

El consejero del ramo, Luis Martínez Abad, ha afirmado que este reconocimiento es, ante todo, "un homenaje al esfuerzo colectivo de un pueblo que ha sabido convertir su herencia agrícola en una celebración con identidad propia, proyección turística y un profundo compromiso social".

"La fiesta de los Limones Solidarios no solo pone en valor un producto singular de nuestra tierra, sino que lo hace desde una perspectiva moderna, integradora y solidaria, vinculando tradición, cultura y participación ciudadana. Ese equilibrio entre raíces y futuro es precisamente uno de los valores que más apreciamos desde el ámbito turístico" ha apuntado.

Desde el Gobierno regional se ha señalado, en un comunicado, que la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional supone "reconocer la calidad de una celebración que atrae visitantes, dinamiza la economía local y refuerza la imagen de Cantabria como un destino auténtico, sostenible y diverso".

También "visibiliza la importancia de iniciativas que, como esta, incorporan la solidaridad y el compromiso social como parte esencial de su esencia".

Martínez Abad ha indicado que para el Gobierno de Cantabria, apoyar y promover este tipo de eventos es "una prioridad". "Son fiestas que no se limitan a mostrar lo que somos, sino que explican por qué somos así: una región orgullosa de su medio rural, de sus productos, de su gente y de su capacidad para unirse en torno a causas justas", ha concluido en consejero.

LA FIESTA

La iniciativa 'Limones Solidarios' nació en 2012 con el propósito de mitigar el desempleo en el municipio de Alfoz de Lloredo, particularmente entre los colectivos más desfavorecidos, tales como los parados de larga duración con dificultades para su reinserción laboral y aquellos en riesgo de exclusión social.

Esta acción surgió de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y la empresa Coorcopar, con una doble finalidad: recaudar fondos destinados a la contratación de personas en riesgo de exclusión social y promover el cultivo del limón de Novales, "cuya calidad destaca por su tamaño, aroma y aspecto, derivado de las condiciones geográficas y climáticas de la zona", según se reconoce en la orden de la Consejería publicada en el BOC.

Se destaca también que a lo largo de sus ediciones, la fiesta ha experimentado un "notable crecimiento tanto en participación como en las cantidades recaudadas" (de 8.000 euros en su primera edición a casi 36.500 en la de 2025), lo que ha permitido ampliar sus objetivos originales y destinar recursos a diversas actividades y proyectos adicionales.

También se pone en valor la presencia de diversas personalidades que han apoyado la causa como embajadores solidarios a lo largo de las trece ediciones celebradas, como Ruth Beitia, Alfonso Ussía, Roberto Brasero, Irene Montalá, y Fernando Romay, entre otros, que han "brindado su apoyo y visibilidad al evento, contribuyendo al fortalecimiento de la causa".

Además de los embajadores, la fiesta cuenta cada año con la figura del 'Limonero Solidario', un reconocimiento otorgado a personas o entidades que han realizado una aportación significativa a la fiesta ya sea a través de la donación de bienes materiales, trabajo desinteresado o una destacada difusión de la misma.

La Fiesta de los Limones Solidarios se celebra anualmente el primer sábado de agosto, salvo cuando ese sábado coincide con la fiesta local de San Pedro Advíncula de Cóbreces, que se celebra el 1 de agosto. En ese caso, como ocurre este año, pasa a celebrarse el segundo sábado del mes.