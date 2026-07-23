Las fiestas de Tanos comienzan este viernes con el pregón de la ciclista Claudia San Justo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Santa Ana y Nuestra Señora de las Nieves de Tanos comenzarán este viernes 24 con el pregón de la ciclista Claudia San Justo y se prolongarán hasta el 5 de agosto, de modo que ofrecerán casi diez días de actividades para todos los públicos organizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega.

La concejal de Festejos, Patricia Portilla, y representantes de la Asociación Tanos 39316, organizadora de las fiestas, han presentado los actos y han animado a vecinos y visitantes a participar en una programación que combina tradición, convivencia y ocio para todas las edades.

Las fiestas se iniciarán mañana con la apertura del recinto ferial, la exposición de trabajos manuales de la Asociación de Mayores de Tanos y el pregón, a las 20.00 horas, seguido de una chorizada popular y una verbena con el Grupo Alhambra y DJ Washfunny.

El sábado 25 se ofrecerán, entre otras actividades, la IV Concentración de Coches Clásicos Memorial Mario Fernández Fernández, la primera Feria de la Cerveza Artesana, teatro de títeres, el partido de fútbol Solter@s contra Casad@s, gran verbena con la macrodiscoteca Épika Show, la actuación de Adrián Deerre y macro disco.

El domingo 26, festividad de Santa Ana, se celebrará la misa mayor en la ermita, cantada por el coro parroquial, la tradicional procesión por su entorno, un pasacalles y la blanqueada acompañada por la Banda de Gaitas de Robert y Javi y la Charanga Los Ronceros. La jornada se completará con el III Torneo de Petanca Memorial Manel Echaves y la romería a cargo de la orquesta La Resistencia.

Durante los días siguientes continuarán las actividades con propuestas para todas las edades, entre ellas los juegos infantiles, la XVII Quedada Subida al Dobra, el reparto de 1.500 raciones de cocido montañés, conciertos, el Festival Punk-Rock con Exkrotos, Seymour Frey y Absenta, torneos deportivos de petanca, balonmano playa y vóley playa, un encuentro de coros, una gran noche de DJs, el concurso de ollas ferroviarias, el primer Encuentro de Panderetas y Castañuelas, el Día de los Mayores y exhibiciones de deporte rural, además de la exposición de trabajos manuales de la Asociación de Mayores de Tanos, que permanecerá abierta durante varias jornadas.

Las fiestas culminarán el miércoles 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, con las finales del IV Torneo de Peña Bolística El Lobio, la misa mayor en la parroquia cantada por el coro parroquial y la posterior procesión por las calles del pueblo. A continuación, tendrá lugar la blanqueada, las finales del III Torneo de Petanca Memorial Manel Echaves, una nueva chorizada popular, la actuación de Golden Dance Studio, el concierto del grupo Recuerdos y el cierre de las fiestas con DJ Revu.