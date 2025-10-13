El TUS fija unos servicios mínimos del 80% para la huelga general convocada este miércoles

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) ha establecido unos servicios mínimos del 80 por ciento de cara a la huelga general convocada a nivel nacional para este miércoles, 15 de octubre.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que al tratarse de una huelga cuyos fines no son competencia municipal o competen al transporte público urbano, el TUS ha priorizado el derecho de los usuarios a contar con unos servicios mínimos "amplios" que "garanticen la movilidad de los ciudadanos".

Ha detallado que en esta negociación se han valorado los servicios por línea y número de autobuses, las rutas a hospitales y centros de salud o residencias de ancianos, así como los servicios de acceso a las principales sedes administrativas, colegios y universidades.

También se ha tenido en cuenta que no es una huelga convocada por el sector del transporte o por los derechos de los trabajadores, así como la duración del paro (dos horas, de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas) y que el transporte público colectivo en el núcleo urbano está establecido exclusivamente con autobuses del TUS, "buscando el equilibrio y la no discrecionalidad por líneas o zonas".

En la Línea Central podría verse afectada en las siguientes salidas: Desde El Sardinero, a las 10.15, 11.15, 17.30 y 18.30 horas; y desde Valdecilla, a las 10.38, 11.38, 17.53 y 18.53 horas.

En la Línea 1, las salidas desde PCTCAN, a las 9.51, 11.52, 16.39 y 18.43 horas; desde Trevilla, a las 10.57 y 17.47 horas. En la 2, desde Corbán, a las 10.01, 12.00, 16.29 y 18.36 horas, y desde Consuelo Bergés, a las 10.51 y 17.21 horas.

En cuanto a la Línea 3, podrían verse afectados los siguientes horarios: Desde Rectorado, a las 9.34 horas; desde Paseo de Pereda, a las 11.03, 16.50 y 1809 horas; desde Ojaiz, a las 10.18, 11.37, 17.24 y 18.43 horas.

En la Línea 4, desde Barrio Pesquero, a las 9.35, 11.00, 17.20 y 18.50 horas; y desde el Intercambiador del Sardinero, a las 10.20, 11.50, 16.40 y 18.10 horas.

En la Línea 5C1, las salidas desde Miranda a las 10.05, 11.05, 12.01, 16.33, 17.21 y 18.24 horas; mientras que en la 5C2, las salidas con posible afección serán las de Miranda a las 9.30, 10.30, 11.30, 16.28, 17.31 y 18.34 horas.

En la Línea 7C1, las salidas desde L.Q. Isasi a las 10.10, 11.08, 16.52 y 17.50 horas podrían verse modificadas. En la Línea 11, las salidas desde Valdecilla a las 9.50 y 10.50 horas, y desde Plaza de Italia a las 10.18 y 11.23 horas; y en la Línea 14, las salidas de Estaciones a las 10.07, 11.05, 11.58, 17.20 y 18.15 horas.

En la Línea 16, desde Remedios a las 11.30, 16.50, 17.36, 18.08 y 18.40 horas. En la Línea 24C1, las salidas de PCTCAN a las 10.15, 11.45, 16.15 y 17.45 horas; y en la Línea 24C2, podrán verse alteradas las salidas desde PCTCAN a las 10.20, 11.50, 16.50 y 17.50 horas.

El resto de horarios de salida desde las cabeceras de cada una de las líneas del servicio no se verán afectados por la convocatoria de huelga.