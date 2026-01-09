La Filmoteca alcanza el récord de 44.000 espectadores en 2025 en Santander y Torrelavega, 7.000 más

Sala de la Filmoteca. - FILMOTECA DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha cerrado 2025 con un crecimiento "inédito y récord" de 7.000 espectadores respecto a 2024 en sus sedes de Santander y Torrelavega, hasta alcanzar más de 44.000.

Si a estas cifras se suman los más de 10.000 personas de la Filmoteca Regional y de los ciclos realizados junto a la Red Cántabra de Desarrollo Rural y a la Alianza Francesa de Santander, la Filmoteca Mario Camus contabiliza en torno a 55.000 espectadores en las más de 1.600 sesiones que gestionó en 52 municipios cántabros durante el año pasado.

En concreto, en su sede central de Santander, en la calle Bonifaz, la sala ha cerrado 2025 con un total de 27.353 espectadores, lo que supone un crecimiento de 3.386 personas, un 14,1 por ciento más respecto a 2024.

Asimismo, la ratio de espectadores por sesión se ha incrementado "de forma notable", alcanzado los 46,4 espectadores por sesión, ocho más que el año anterior.

En estas cifras se incluyen únicamente los asistentes a las sesiones de cine y a otras actividades en sala, pero no se contabilizan los participantes en las jornadas DCP o los asistentes a los distintos cursos y talleres que la Filmoteca organiza o acoge en sus instalaciones.

Mientras, en el cine de reestreno que gestiona la Filmoteca en la Casa de Cultura de Torrelavega el crecimiento ha sido aún mayor. Y es que esta sala cerró el año pasado con 16.773 espectadores, lo que supone un crecimiento de un 29,6 por ciento y 3.833 más que en 2024.

La ratio de espectadores por sesión en Torrelavega ha pasado de 39,5 a 45,7 y la sala ha registrado también 39 sesiones más que el año anterior debido a la ampliación de la programación de cine en el mes de junio ante la demanda de los usuarios.

AÑO "DIFÍCIL" PARA EL CINE

El director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, ha valorado que 2025 ha sido un año "difícil" para las salas de cine. Ha señalado que los primeros datos apuntan a que se han perdido unos siete millones de espectadores este último año debido "al empuje del streaming y al desajuste entre el volumen de programación y la demanda de los espectadores", entre otras circunstancias.

No obstante, ha puesto en valor que, "incluso en este escenario tan negativo", la Filmoteca ha registrado crecimientos "récord" en ambas sedes del 14,1 por ciento en Santander y de un 29,6 por ciento en Torrelavega.

A su juicio, la clave del crecimiento se apoya en tres factores que son la diversificación de las actividades, la colaboración con diferentes colectivos ciudadanos y el desempeño de los trabajadores de la Filmoteca.

"Estas cifras avalan la apuesta que en estos últimos dos años se ha hecho por reforzar la apertura de la Filmoteca a la sociedad, incrementando la colaboración con distintas asociaciones y colectivos ciudadanos", ha apuntado. En su opinión, el crecimiento en el volumen de espectadores es una consecuencia de ese aperturismo.

EVOLUCIÓN DESDE 2020

La sede principal de la Filmoteca Mario Camus acogió en 2025 a un total de 27.353 espectadores, frente a los 23.967 de 2024 y los 20.655 de 2023.

En 2022 fueron 17.661 espectadores los que pasaron por la sala de la calle Bonifaz, mientras que en 2021 la cifra alcanzó un total de 14.754 usuarios.

En 2020, año marcado por la pandemia y las medidas de restricción, la sala de la calle Bonifaz sumó 10.269 espectadores.

Por su parte, el cine de la Casa de Cultura de Torrelavega contó en 2025 con 16.773 espectadores, mientras que en 2024 fueron 12.940 y en 2023 unas 12.000 las personas que disfrutaron del cine en esta sala. En 2022 sumó un total de 8.680 espectadores; en 2021, 6.265 espectadores; y en 2020, 7.486.