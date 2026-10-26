La Filmoteca Mario Camus tendrá presencia en casi medio centenar de municipios de la región en la temporada 2026-2027

La directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo, y el gerente de la Filmoteca de Cantabria, Cristian Franco, presentan la programación de la Filmoteca - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus estará presente la temporada 2026-2027 en un total de 47 municipios de la región. En 26 de ellos lo hará a través de la Filmoteca Regional --Colindres y Astillero serán los últimos que se incorporen--. Y en el resto, mediante la colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural por la que se llevarán a cabo 44 proyecciones en 21 municipios en riesgo de despoblación.

La directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo, y el gerente de la Filmoteca de Cantabria, Cristian Franco, han presentado este lunes la programación de la presente edición que se inaugura este lunes y que se extenderá hasta mayo de 2027.

Se han previsto 650 proyecciones de 26 títulos pertenecientes al cine clásico y también al más contemporáneo, lo que hace de esta "ambiciosa" iniciativa "uno de los mayores programas que una comunidad autónoma puede desarrollar en cuanto a acercar la cultura cinematográfica a la ciudadanía nivel nacional", según Fernández.

También se desarrollarán los ciclos Mujeres de cine, Cine y mujer rural, Cine eterno, Clásicos modernos, Nuestro cine y Nuevas sensaciones.

Entre los títulos, se han destacado los pases de 'Santander, ciudad en llamas', la película que ha restaurado la Filmoteca, o estrenos recientes como 'Incontrolable', 'Vermiglio', 'La cena' o 'El último vikingo'. Fernández ha destacado que en su conjunto la propuesta es "muy atractiva".

En la presentación se ha resaltado que el público que asiste a las proyecciones de la Filmoteca es "muy fiel y leal" y su asistencia es "creciente".

En este sentido, han indicado que en la temporada pasada se registraron 11.999 espectadores en 25 municipios, a los que se sumaron 705 en el ciclo desarrollado por la Red Cántabra de Desarrollo Rural, lo que ha dejado "un muy buen sabor de boca", para Fernández.

La responsable de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte ha señalado que, como en otros años, la Filmoteca Mario Camus se hará cargo de la logística y los derechos de exhibición de las películas y los ayuntamientos, de las proyecciones de las cintas.

Y ha recordado que se trata de una "actividad muy ambiciosa" que se lleva el 22% del presupuesto de la Filmoteca Mario Camus.