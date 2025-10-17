Firmado el nuevo convenio del comercio textil que afecta a más de 3.000 trabajadores en Cantabria

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y las asociaciones empresariales COERCAN y UNIPYMEC han rubricado este viernes el acuerdo definitivo para el nuevo convenio colectivo regional del comercio textil. El documento, que entrará vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Cantabria, tiene una vigencia de cinco años (2025-2029) y afecta a, aproximadamente, 800 empresas y más de 3.000 trabajadores.

En un comunicado, las organizaciones sindicales han destacado que entre las mejoras que recoge el texto está la creación del nuevo plus de actividad para los meses con más carga de trabajo (enero, julio, agosto y diciembre), coincidiendo con los meses de rebajas o de mayor incremento de las ventas y que será de entre un 2% y un 7% sobre el salario base en función del número de trabajadores que tenga la empresa a nivel estatal y un día de asuntos propios, además de las vacaciones.

Asimismo, el acuerdo estipula un incremento salarial anual de un 3% para los años 2026, 2027, 2028 y 2029 y de un 2,8% para 2025 con el abono de los atrasos generados desde el 1 de enero de 2025. Del mismo modo, se incluyen garantías para que, en caso de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las categorías se vean beneficiadas.

El acuerdo alcanzado este viernes reconoce a los encargados como jefes de sucursal o almacén, garantiza la consolidación del 50% de las horas complementarias en horas de contrato, incrementa el 100% del precio hora de las tardes de Nochebuena, Nochevieja y cabalgata de Reyes y define "claramente" las prendas de trabajo que se deben proporcionar al personal.