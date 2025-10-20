Firmado el protocolo para el cubrimiento de la vía del tren en Maliaño, que estará en obra en 2028

Representantes institucionales se estrechan las manos tras la firma del protocolo de actuación para el cubrimiento de las vías en Maliaño - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gobierno de España, a través de ADIF; Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Camargo han suscrito este lunes el protocolo de actuación para el cubrimiento de la vía del ferrocarril en Maliaño, un "paso definitivo" con el que se inicia la "cuenta atrás" para esta actuación que supone una inversión de 14 millones financiada por las tres administraciones y que se prevé que esté en obras en 2028.

Así lo han destacado los representantes de las tres administraciones en el acto de firma del convenio, en el que han participado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, el presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán.

Una vez firmado este convenio, ADIF se encargará de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras, que se desarrollarán entre el paso superior de la Avenida de la Concordia y el inicio del actual apeadero de Muriedas-Bahía, en un tramo de 275 metros de longitud, con el objetivo de suprimir la barrera física que separa actualmente Muriedas de Maliaño oeste y conectar para los ciudadanos estos dos puntos de Camargo.

De la inversión de 14 millones (IVA no incluido), 1,5 millones son para la redacción del proyecto constructivo y los 12,5 millones restantes, el coste de la actuación en sí. De estos últimos, el 50% (6,25 millones) lo financiará el Gobierno de España; el 30% (3,75 millones) el de Cantabria y el otro 20% (2,5% millones) el Ayuntamiento de Camargo.

Además, el protocolo de actuación suscrito contempla que la financiación de las tres administraciones se repartirá en tres anualidades: 2028, 2029 y 2030.

Según se ha explicado en la presentación del proyecto realizada en marzo de 2023, la cubierta que se va a ejecutar generará un nuevo espacio público de unos 17.000 metros cuadrados, accesible, que se urbanizará, incluyendo mobiliario y otras dotaciones como bancos, farolas o áreas recreativas, e integrará en el entorno mediante itinerarios peatonales aptos para personas con movilidad reducida; un nuevo espacio verde que conectará con los parques de Cros y Lorenzo Cagigas, y el soterramiento de la línea aérea existente.

Todas estas actuaciones se completarán con la intervención sobre las instalaciones ferroviarias (electrificación, seguridad y comunicaciones, drenajes, etcétera), adaptándolas a la nueva configuración.

En el acto, los representantes de las tres administraciones se han felicitado de que "por fin" se firme el convenio de esta actuación, que comenzó a gestarse en 2015, un "paso definitivo" con el que este proyecto "transformador" pasa "del mundo de las ideas a la realidad".

Han coincidido en que este convenio es fruto de la colaboración y el trabajo conjunto de las tres administraciones y han subrayado la "trascendencia" de la actuación, que permitirá ganar 17.000 metros cuadrados de espacio público y va a transformar lo que hoy es una "barrera en un lugar de convivencia", según ha explicado el alcalde.

Este proyecto permitirá crear "un pulmón verde en pleno corazón del centro urbano" y "reconectar los ocho pueblos del municipio mediante infraestructuras sostenibles y seguras".

El alcalde se ha mostrado "feliz" por la firma del convenio de este proyecto "largamente esperado" que, según ha dicho, permitirá "borrar esa gran cicatriz urbana" que durante años ha limitado el urbanismo del municipio.

Por su parte, Casares ha señalado que esta actuación supone una muestra más del "compromiso" del Gobierno de España con Cantabria y ha puesto en valor que "la ciudadanía gana y Cantabria avanza más" cuando las distintas administraciones son capaces de ponerse de acuerdo y trabajan juntas.

Respecto a la actuación, ha destacado que el proyecto permitirá que los camargueses puedan ver unidas calles que han estado separadas durante años por las vías del tren.

Ha resaltado que la actuación posibilitará ganar "espacios para la convivencia y para hacer una ciudad más habitable, más sostenible, más amable y más humana".

Por su parte, Buruaga ha reconocido que "los plazos se han dilatado y ha pasado mucho tiempo" aunque, tirando de refranero, ha indicado que "nunca es tarde si la dicha es buena".

Ha indicado que con este acuerdo suscrito empieza la "cuenta atrás" para cumplir "uno de los grandes sueños" de los vecinos de Camargo y atender una petición --"casi una súplica"-- que llevan décadas planteando. "Por fin vamos a satisfacer una justa reivindicación de todos los camargueses", ha señalado la presidenta, que cree que la actuación va a marcar "un antes y un después" en el municipio.

Ha indicado que la actuación, aparte de hacer "más permeable" la ciudad, va a aumentar la calidad de vida de los vecinos y la sostenibilidad de la malla urbana.

Buruaga ha destacado la "reivindicación eficaz" que tanto el Gobierno cántabro como el Ayuntamiento de Camargo vienen realizando desde 2023 para sacar adelante este convenio con ADIF, dejando atrás "la era de los 'papelucos', de las palabras que no se cumplen y los hechos que nunca llegan".

Asimismo, ha avanzado que este convenio es el paso previo para acometer la duplicación del tramo entre Muriedas y Guarnizo, y para garantizar mayor seguridad y fiabilidad en el entorno de las cercanías de Cantabria.

Y el presidente de ADIF se ha comprometido a realizar "a la mayor brevedad" el proyecto constructivo y los trámites previos necesarios al inicio de las obras, que requerirán expropiaciones.

"Trabajaremos con rigor, transparencia y responsabilidad para que este proyecto sea un éxito y un referente en la integración de la comunidad", ha dicho.

REIVINDICACIONES DE BURUAGA

Durante el acto, Buruaga ha aprovechado la presencia en la región del presidente de ADIF pare trasladarle otras reivindicaciones pendientes en materia ferroviaria.

Así, le ha solicitado "máxima agilidad" a las obras para acelerar la llegada del AVE a Cantabria porque "no podemos permitirnos esperar 15 años más".

También ha pedido garantías en relación al tren a Bilbao, para que, "en un tiempo razonable y por fases o sin fases", Cantabria disponga de una conexión mixta de pasajeros y mercancías desde Santander.

Por otro lado, ha reclamado que se avance con paso firme en el estudio de la mejora de las vías entre Torrelavega y Reinosa, "bien sea con duplicaciones o con mejoras de trazado", y que se acelere al máximo y se garantice la llegada en 2026 de los nuevos trenes de cercanías.

Y sobre la estación intermodal de La Pasiega, ha confiado en poder suscribir pronto el convenio para la construcción y financiación al 50% de un proyecto "capital" y "estratégico" para Cantabria, convenio que, según ha dicho, "estamos en condiciones de rematar ya". No podemos hacer descarrilar las expectativas de quienes han confiado en nosotros", ha dicho Buruaga al presidente de ADIF.