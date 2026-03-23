Fiscal de Sala contra violencia machista reclama unidades de valoración forense integral listas en todos los juzgados

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SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de Sala coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes, ha subrayado que las unidades de valoración forense integral (UVFI) son "absolutamente necesarias en todos los juzgados" y todavía, "dependiendo de los territorios", en algunos no están totalmente operativas y en otros "están tan sumamente saturadas que es imposible pedir un informe".

Así, durante su participación este lunes en el Foro SER Cantabria, ha pedido hacer un esfuerzo para que estén en marcha "en todas las comunidades autónomas y en todos los juzgados", e integradas por un médico forense, un trabajador social, médico y psicólogo, con el objetivo de que realicen informes conjuntos de las víctimas --situación familiar, de violencia, si hay menores implicados-- y con ellos estimar la posibilidad de que haya reincidencia y poder actuar.

Y es que la ausencia de estos equipos provoca en algunos casos que cada profesional haga su trabajo independiente, y "te encuentras con tres informes que pueden ser hasta contradictorios". O en los que están saturados, pedir un informe supone "retrasar la causa seis meses mínimo, y los tiempos de los menores desde luego no son ni física ni emocionalmente los tiempos de la Justicia". "Entonces el dinero hay que emplearlo, pero hay que emplearlo bien y hacer cosas que sean eficaces", ha advertido Prendes.

Al hilo, ha abogado por intentar hacer "una adaptación del procedimiento" a las mujeres que deciden denunciar, porque dar ese paso les supone "cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empezar otro camino que desde luego no es fácil: es entrar en un territorio hostil" pasando por el hospital, comisaría, juzgados, e "iniciar un calvario procesal que la mayoría de las veces le va a suponer una revictimización secundaria segura, simplemente porque el proceso está como está".

Por ello cree que, como operadores judiciales, no solo se les debe ofrecer un "rostro amable", sino también hacer una adaptación de los tiempos y del lenguaje, y "no presuponer que la mujer que tenemos enfrente sabe como nosotros todo lo que va a pasar después".

INCREDULIDAD HACIA LAS VÍCTIMAS

Y es que fiscal de Sala ha lamentado que, todavía a día de hoy, cuando una víctima llega a los juzgados "tiene que soportar caras de incredulidad, cuando no alguna risita". De hecho, ha aludido a informes que indican que el 100% de las mujeres que han denunciado una violación no la volverían a denunciar, algo "demoledor" porque "estamos ofreciendo una batería de herramientas o de soluciones que realmente están muy lejos de lo que de lo que ellas realmente quieren y necesitan".

"Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres", ha sentenciado, señalando que aunque en la ley "ya tenemos igualdad", "es solo un barniz" y en la realidad "no hay igualdad material, realmente sigue habiendo brecha de género".

Un problema "estructural" que está "metido en nuestra sociedad" y para el que cree que hay que "ir cambiando pequeñas cosas" del "patriarcado que sigue estando instalado entre nosotros". De hecho, considera que en los medios de comunicación las mujeres "sufren discriminación" y solo son protagonistas de la información si les ocurre "algo terrible", al igual que la publicidad "sigue transmitiendo una imagen totalmente sexista".

También opina que se está produciendo una "regresión" en el comportamiento de los jóvenes -con conductas como "celos incontrolados"-, que achaca a una "falta de educación sexual". A su juicio, los discursos "negacionistas" de la violencia de género también está calando "en la gente joven y no tan joven", aunque no tanto como para impulsar a cometerla.

Por todo ello, la fiscal cree que "queda mucho camino por recorrer" y ha lamentado las "cifras horribles" de víctimas de violencia machista en un arranque de 2026 "realmente demoledor", en el que han sido asesinadas 14 mujeres por sus parejas o exparejas --una de ellas en Cantabria la semana pasada-- y tres menores.

Pese a ello, en su ponencia 'Pasado, presente y futuro de la Ley Integral de protección de las mujeres: dos décadas de avance contra la violencia de género', Prendes ha señalado que España, con esta norma "pionera", es "un ejemplo" y ha liderado la lucha contra esta lacra "en todos los países del mundo".

Así, ha destacado que representantes de numerosos países pasan por la Fiscalía de Sala que encabeza para conocer cómo se han "rebajado las cifras" en los últimos años, porque "aún siendo insoportables para nosotros, en otros países todavía son mucho más altas".

No obstante, Prendes --quien no es partidaria de renovar todavía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España, que se actualizó hace un año-- cree que "hay que hacer también autocrítica y ver si realmente estamos siendo eficaces o nos hemos quedado atrás", porque "ha habido avances, pero se esperaba una auténtica revolución que todavía no ha llegado".