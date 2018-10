Fiscal superior alerta del aumento de los delitos de menores, un 20% en 2017

Actualizado 23/10/2018 13:16:55 CET

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, ha alertado del incremento en un 20% de los expedientes por delitos cometidos por menores en 2017, sobre todo relacionados con la violencia doméstica, los delitos de robos con violencia y de acoso escolar o bullying y, entre ellos, los cometidos por menores de 14 años, una realidad que, a su juicio, es un dato "preocupante" y constituye un "grave problema".

Durante su exposición, en comisión parlamentaria de la Memoria de la Fiscalía, Jiménez ha señalado que, en relación a los menores, en 2017, hubo un incremento del 20 por ciento de los expedientes de reforma, que en el caso de los delitos de violencia doméstica "se han doblado", al pasar de 41 a 93.

Jiménez ha opinado que los datos de delitos de menores muestran que hay un "gravísimo problema" con los menores y ha subrayado que una "parte muy importante" de estos delitos, sobre todo aquellos relacionados con el acoso escolar, son cometidos por menores de 14 años, que, según ha recordado, no son responsables penalmente.

Esto, según ha dicho, es algo que le "preocupa" y ha explicado que, en la mayoría de casos, "la mayor parte del acoso" entre menores, se produce con "cobardía" a través de las redes sociales o del teléfono móvil, algo que, a su juicio, debe hacer reflexionar sobre la necesidad de poner unos límites al uso de este tipo de herramientas por parte de los niños más pequeños.

Así, ha subrayado la "crueldad inusitada" de algunos de los mensajes que, a través de las redes sociales y del teléfono móvil, mandan estos presuntos acosadores tan pequeños a sus víctimas.

Jiménez ha opinado que si esa "crueldad" no se ataja en la infancia, esos menores van a acabar cometiendo en el futuro "delitos de odio". "Estamos permitiendo monstruos", ha advertido.

Para la fiscal, este volumen de delitos muestra que hay "un problema de educación muy, muy grave", tanto en el ámbito familiar, escolar, social y en los medios de comunicación, y cree que hay que "empezar a concienciarse" de ello y trabajar en la prevención.

Jiménez ha subrayado el papel de los centros escolares a la hora de hacer frente a los casos de acoso y en la adopción de medidas en este ámbito.

En cualto al incremento "enorme" de denuncias por acoso escolar, Jiménez ha opinado que esto no solo debe considerarse como un "dato negativo" ya que puede deberse a que cada ves más víctimas que lo padecen se atreven a denunciar.

Ha señalado que igual que los casos de violencia de género comenzaron a "aflorar" hace años, esto ocurre ahora con los casos de acoso.

También en su exposición, ha alertado de que, aunque la cifra global de delitos contra la libertad sexual, se ha detectado un incremento de las agresiones sexuales.

En materia de violencia de género, la fiscal ha señalado que la "buena noticia" es que en 2017 "no hubo ninguna víctima mortal", aunque sí ha habido un oricedimiento por tentantiva de homicidio y una sentencia que condenaba a 11 años de cárcel a un acusado de maltrato habitual con lesiones graves.

Jiménez ha hecho alusión a la "descompensación" entre el número de denuncias y en el resultado de estos procesos, algo que ha achacado a que hay muchas víctimas que denuncian pero luego se acogen a su derecho a no declarar.

Esto hace que en aquellos casos en los que "no hay más prueba que la declaración de la víctima", si ésta no declara no se puede continuar con la acusación.

La fiscal ha aclarado que esto no constituye un "reproche" hacia las víctimas, que "no tienen su capacidad volitiva íntegra" y hay momentos en los que "flaquean". "Salir del ciclo de la violencia es muy complicado", ha reconocido.

Para Jiménez, en estos momentos, la "única salida" que hay es trabajar para lograr que las víctimas "confíen en el sistema".

Sobre el derecho a no declarar de la víctima que recoge el Código Penal, la fiscal considera que si no hubiera esa posibilidad, "a la postre" sería algo "beneficioso".

En cuanto a las órdenes de protección, ha señalado que en 2017 se adoptaron 315 medidas de protección y ha apuntado que en su concesión se debe ser "riguroso" porque, con ellas, se limita los derechos de las personas.

También ha opinado que se debe incidir más en la lucha contra los delitos de odio. "Es muy importante atajar conductas de odio. Ya tenemos problemas con los menores, como para que les leguemos una sociedad llena de ocio", ha opinado la fiscal.

PIDE MÁS CONTROLES DE ALCOHOL Y DROGAS

En relación a los delitos relacionados con la seguridad vial, Jiménez también ha reconocido su "preocupación" por la disminución de los controles de alcohol en la comunidad y también por la realización de "pocos" de sustancios estupefacientes los denominados 'drogotest'.

A su juicio, este tipo de controles deberían incrementarse y ha considerado que los ayuntamientos deberían dotarse de estos 'drogotest' ya que, en su opinión, tienen un "efecto disuasorio muy importante"..

"Estamos hablando de muchos jóvenes, muchos fines de semana y podríamos prevenir situaciones trágicas", ha afirmado Jiménez, que ha abogado por incidir en la prevención y no tanto en un endurecimiento de las penas.

Además, Jiménez ha hecho alusión a otro tipos de delitos, como el descenso contra el patrimonio, y el aumento de aquellos contra la Administración, además de un incremento de las mafias. En relación a los delitos económicos, ha habido un ascenso de los delitos de fraude contra la Seguridad Social.

DESCENSO DE LA CRIMINALIDAD

A modo de resumen, ha señalado que la criminalidad en Cantabria en 2017 se redujo pese a que crecieron los procedimientos presentados. Así hubo más incoaciones pero también más sobreseimientos, con lo que los prodecimientos tramitados han bajado. También ha considerado una "buena noticia" la reducción de la pendencia.

Y en cuanto a las sentencias, ha asegurado que un 72% de las sentencias ha sido condenatorias, un dato "muy elevado" y que ha puesto en valor porque, a su juicio, significa que se "ha controlado la suficiencia de la prueba".

Al margen de exponer la evolución de la criminalidad, ha hecho una valoración de los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Fiscalía.

PLANTILLA Y ORGANIZACIÓN

En su exposición en esta materia, Jiménez ha subrayado la estabilidad tanto de la plantilla de la Fiscalía, que, según ha informado está "completa" desde el pasado febrero.

Sin embargo, ha precisado que el hecho de que esté estable no quiere decir que no hay "carencias". Así, ha subrayado que desde 2009 "no se ha creado una sola plaza" de fiscal y desde 2006 en la de funcionarios.

En este sentido, ha señalado que ha solicitado incrementos de plantilla, tanto en la de funcionarios como en las de fiscales. En la primera, ha señalado que ya ha conseguido un "refuerzo transitorio" en la sección de menores y espera una solución a "corto plazo". En cuanto a su solicitud en relación a los fiscales, ha señalado que aún no ha habido respuesta.

Y en cuanto a la organización de la Fiscalía, ha señalado que esta también es "estable". En este sentido, se ha quejado del "escaso esfuerzo" de la Administración para crear la Oficina Fiscal.

La fiscal ha realizado estas declaraciones después de que el pasado fin de semana el Gobierno regional anunciara que quería impulsar "en los próximos meses" la nueva estructura de la Oficina Fiscal.

A esta queja se han sumado tanto la diputada del PP Isabe Urrutia como el de Ciudadanos (Cs), Rubén Gómez, que ha asegurado que el esfuerzo del Gobierno para crear esta Oficina Fiscal no es "escaso" sino "nulo".

Cuestionada por los plazos para crear la Oficina Fiscal, ha señalado que "no tiene la sensación" de que la Oficina Fiscal vaya a ser algo que se acometa "a corto plazo".

En la Comisión no ha habido representación de Podemos ya que el diputado Alberto Bolado, que es miembro de la misma, ha disculpado su ausencia.