Folclore, artesanía y gastronomía se darán cita el 6 de septiembre en la Romería del Faro

Presentación de la Romería del Faro 2026, que se celebra el 6 de septiembre en Mataleñas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campa de Mataleñas volverá a acoger el domingo 6 de septiembre una nueva edición de la Romería del Faro, que servirá de "colofón" a las celebraciones estivales en Santander con una programación "para toda la familia" que englobará folclore y música tradicional, gastronomía, deporte rural, talleres, actividades infantiles y un mercado de artesanía con aproximadamente una veintena de puestos.

La cita ha sido presentada este miércoles, en rueda de prensa, por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Lorena Gutiérrez; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el director general de Turismo del Ejecutivo, José Luis López Vielba, y Eduardo Benito Martín, jefe de zona en Cantabria de Cajaviva Caja Rural, entidad que también apoya el evento, y con la asistencia de representantes de las agrupaciones que participarán en la fiesta.

La programación arrancará a las 12.00 horas con la apertura del mercado de artesanía, que estará abierto hasta las 21.00 y en el que se ofrecerá diversidad de productos de la región, como quesos, miel, vinos, cremas, empanadas y pastelería, así como artesanía, bisutería, bombas de semillas y libros de autores de la región.

A esa hora también comenzarán diversas actividades que se desarrollarán de forma simultáneas, como un cuentacuentos y la actuación de Coros y Danzas de Santander.

También de 12.00 a 14.00 horas, se desarrollará también exhibición de deporte rural y talleres infantiles, mientras que los hinchables gratuitos permanecerán disponibles para los más pequeños hasta las 20.00 horas.

Posteriormente, se celebrará una comida popular con reparto de mil raciones de pincho de chorizo cántabro.

La música tendrá un peso importante durante toda la jornada. Actuarán el Coro Ronda 'El Liguerucu' (14.00 horas); Casapalma (14.30); el Coro Ronda Garcilaso (16.00); Tresboliyu Folk (a las 17.00 y a las 18.30); Puri Diaz y Esther Terán (17.30), y Saltabardales (19.30).

Y para los más pequeños habrá hinchables, dos cuentacuentos (a las 12.00 y a las 16.00), y talleres infantiles de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 18.00.

La programación también incluye a El Arriero de los Juegos, que ofrecerá una propuesta de ocio tradicional entre las 17.00 y las 20.00 horas, y un espectáculo y un taller participativo de burbujas desde las 18.00.

"Queremos que sea una romería en el sentido más auténtico de la palabra, con actividad en la campa, música, familias, tradición y también gastronomía", ha explicado la alcaldesa.

Igual ha asegurado que, con propuestas como esta, Santander continúa reforzando su compromiso con el folclore y con la puesta en valor de las tradiciones cántabras a través de una programación que se desarrolla durante todo el año y que cada edición incorpora nuevas propuestas y gana participación.

"La apuesta del Ayuntamiento de Santander por el folclore se traduce en una programación que busca acercar nuestras tradiciones a vecinos y visitantes, dar visibilidad a los grupos y asociaciones culturales y mantener vivas unas manifestaciones que forman parte de nuestro patrimonio", ha remarcado.

"Apoyar el folclore es también apoyar nuestra identidad, nuestras asociaciones, nuestros artistas y músicos, nuestras tradiciones y la capacidad de Santander para ofrecer una programación cultural propia, atractiva y vinculada a lo que somos", ha subrayado.

Por su parte, Agüeros ha destacado que Santander "está liderando el apoyo al folclore", y ha puesto en valor las diferentes acciones que se están impulsando desde el Ayuntamiento a lo largo del año.

"Santander es el ayuntamiento que más apoya nuestras tradiciones", ha remarcado.

El consejero ha subrayado también la importancia que tienen este tipo de iniciativas para el turismo y la economía, tanto de Santander como de las diferentes localidades de la región porque el folclore constituye una parte esencial de la identidad cántabra y, al mismo tiempo, representa un atractivo capaz de generar actividad, atraer visitantes y contribuir a la dinamización de nuestros municipios.

Y respecto a la programación de la Romería del Faro, ha tildado de "excelente" las agrupaciones, artistas y bandas escogidas para la Romería del Faro.

Por su parte, el director general de Turismo ha subrayado la "gran tradición" que tiene tras de sí el evento y su contribución a "reforzar la identidad cultural y a mantener vivas las tradiciones profundamente arraigadas en la memoria colectiva de nuestra región, de Cantabria".

Según ha recalcado, eventos como la Romería del Faro "no solo rescatan y difunden el folclore, la música, las costumbres populares, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia de la ciudadanía y ofrecen a los visitantes una experiencia única y auténtica que diferencia a Cantabria como destino".

"Apoyamos esta iniciativa porque genera un atractivo añadido que combina ocio, cultura y naturaleza en un entorno privilegiado como es la Campa de Mataleñas; impulsa la llegada de visitantes, dinamiza la economía local a través de la hostelería, el comercio, la artesanía y además refuerza la imagen de Cantabria como un destino sostenible que apuesta por el turismo cultural y experiencial", ha dicho.

Desde Caja Rural, Eduardo Benito ha destacado igualmente su satisfacción por poder participar y colaborar en una iniciativa que "crece año a año" y que ya se encuentra "plenamente consolidada".

Todos los representantes institucionales que han participado en la presentación han animado a los santanderinos a acercarse a Mataleñas a participar en la Romería del Faro y han deseado que la meteorología acompañe.