Archivo - Fomento adjudica por 1,2 millones la construcción del nuevo depósito de agua del Alto de San Mateo en Bezana.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha adjudicado por 1,2 millones de euros las obras de construcción del nuevo depósito de agua del Alto de San Mateo, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, una actuación que permitirá mejorar la capacidad de almacenamiento y la garantía de abastecimiento de agua en la zona.

Así lo ha informado en nota de prensa el Gobierno, en la que ha indicado que el proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, contempla la construcción de un nuevo depósito con una capacidad total de 1.200 metros cúbicos.

En concreto, estará dividido en dos vasos de 600 metros cúbicos, que sustituirá al actual depósito elevado, con una capacidad de 80.

Además, la actuación incluye las instalaciones de bombeo y la cámara de llaves necesarias para el funcionamiento de la nueva infraestructura.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado que estos trabajos permitirán disponer de una infraestructura con una capacidad de almacenamiento "muy superior" a la actual, "reforzando así el sistema de abastecimiento y mejorando su capacidad".

Ha afirmado que esta actuación es "un ejemplo más del importante esfuerzo inversor" que está realizando su departamento a lo largo de esta legislatura para mejorar las infraestructuras hidráulicas de Cantabria".

En este sentido, el consejero ha señalado que el nuevo depósito del Alto de San Mateo forma parte de las "muchas" actuaciones que se están desarrollando en distintos puntos de la comunidad para mejorar los sistemas de abastecimiento y saneamiento y garantizar la calidad y continuidad de estos servicios para los cántabros.