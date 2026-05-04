Fomento adjudica la construcción de la cubierta de la bolera de Solórzano por 325.000 euros

Bolera de Solórzano - GOBIERNO

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería Fomento ha adjudicado en 325.169 euros el proyecto reformado para la ejecución de la cubierta para la bolera de Solórzano, cuyos trabajos está previsto que se ejecuten en seis meses.

La actual instalación, que se sitúa en el centro urbano, cuenta con una superficie 653 metros cuadrados e incluye un pequeño graderío conformado por bancadas de hormigón. En cuanto a la pista, tiene una superficie de 265 metros cuadrados, y su altura máxima es de ocho metros.

La propuesta, que será ejecutada por Europea de Ingeniería y Obra Civil, comprende una estructura portante de la cubierta que se proyecta a base de 11 pórticos de madera laminada que se anclarán a la cimentación de zapata corrida de hormigón armado. Mientras, la envolvente de la estructura se resuelve por medio de paneles de policarbonato celular apoyados en una subestructura también de madera.

Las aguas pluviales de cubierta se recogerán por medio de canalones y bajantes en pórticos alternos y posterior conducción a la red de saneamiento municipal.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha explicado que con la ejecución de esta cubierta se conseguirá dotar a Solórzano de una bolera protegida que permitirá la práctica de los bolos u otras actividades socioculturales "aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas en cualquier época del año".