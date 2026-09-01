Fomento convierte dos locales de Laredo que llevaban 10 años cerrados en tres viviendas de alquiler asequible

El consejero de Vivienda, Roberto Media, y el resto de autoridades supervisan una de las tres viviendas inauguradas en Laredo - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

LAREDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha inaugurado este martes en Laredo tres nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler asequible tras una inversión de 242.987 euros, con los que ha transformado dos locales comerciales propiedad de la entidad pública Gesvican que llevaban más de diez años cerrados.

Los pisos, de uno y dos dormitorios con acceso desde las calles Revellón y Ruayusera, cuentan con superficies útiles de 48, 57 y 50 metros cuadrados y se incorporarán al parque público de vivienda en régimen de alquiler asequible con unas rentas que oscilarán entre 362 y 425 euros mensuales, en función de la superficie.

La solicitud para acceder a ellas ya está abierta en la página web de Gesvican desde el pasado 18 de agosto y los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 18 de septiembre.

La adjudicación se realizará mediante sorteo y aunque no será necesario estar empadronado en Laredo para optar a ellas los adjudicatarios deberán empadronarse durante la vigencia de los contratos de alquiler.

"Estamos hablando de un precio muy por debajo del valor del mercado y un precio que va a servir para que jóvenes y familias de toda esta comarca puedan tener una vivienda y donde iniciar su proyecto de vida", ha defendido Media.

También ha estado presente en la inauguración el alcalde del municipio, Miguel González, quien ha remarcado que este tipo de actuaciones permiten avanzar en la solución del problema de acceso a la vivienda en el municipio, una cuestión sobre la que "no se había puesto ningún interés ni se había dado ningún paso" en anteriores gobiernos, ha afirmado.

Junto a ellos, han asistido el director general de Vivienda, Carlos Montes; el director de Gesvican, Carlos Gala; y concejales de la Corporación.