Fomento finalizará este mes el dragado del Puerto de Santoña

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento finalizará a últimos de agosto los trabajos de dragado del Puerto de Santoña que han permitido la retirada de 2.023 metros cúbicos de sedimentos compuestos por limosos arenosos y arenas limosas.

Esta actuación es ejecutada por la empresa Obras Marítimas y Submarinas, por un presupuesto de 183.920 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Según ha detallado el Gobierno en nota de prensa, el dragado se ha realizado en una superficie aproximada de 2.200 m2, hasta la cota -2.00, con un espesor medio de dragado de aproximadamente 1,00 m, y taludes estables del material estimados 4H:1V.

Además ha explicado que, dado el espacio disponible entre las instalaciones (pantalanes, rompeolas y pilotes), ha sido necesario el desmontaje de parte de las mismas, y su acopio provisional en tierra o a flote mientras han durado los trabajos.

El Ejecutivo ha indicado que en 2008 se ejecutó el proyecto de ordenación de fondeos en el entorno del Puerto de Santoña, en la que se generó un área en la cual se dispusieron las instalaciones flotantes correspondientes, para permitir la protección y el atraque de 51 embarcaciones de menos de 6 m de eslora. En dicha obra se retiró un volumen de 5.532,21 m3 con cota de dragado -2,00 m.

Desde ese año hasta la actualidad, se ha producido una acumulación de material en la dársena, que llegaba a los 2.000 metros cuadrados, por lo que ha sido necesario la ejecución de esta obra para recuperar los calados del proyecto original.

Esta circunstancia hizo que las instalaciones flotantes (pantalanes de atraque y rompeolas de hormigón) quedaran varadas en bajamares fuertes, que provocaban unos esfuerzos sobre las uniones y las estructuras no previstas, ni consideradas en su diseño. También quedaban varadas algunas de las embarcaciones más interiores.

Por ello, el Gobierno ha afirmado que esta actuación "viene a solucionar este problema".