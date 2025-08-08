Fomento invertirá 7,7 millones en la mejora del abastecimiento de agua en tres municipios de Campoo - GOBIERNO DE CANTABRIA

Con la ampliación del Plan Hidráulico Reinosa

LAS ROZAS DE VALDEARROYO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha presentado este viernes tres proyectos para paliar "definitivamente" los problemas de abastecimiento de agua en los municipios de la Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearroyo, que supondrán un total de más de 7,7 millones de euros de inversión.

Así, estos proyectos vienen a extender el Plan Hidráulico Reinosa y, a través de nuevas tuberías, permitirán que el agua pueda llegar a las localidades "más problemáticas" tras ser tratada en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Salces.

En concreto, Media ha detallado que con el primer proyecto se construirá una nueva tubería de mayor diámetro -de 2.350 metros de longitud y un diámetro de 250 milímetros- entre el depósito de Reinosa y el de Bolmir, para incrementar la garantía de suministro necesaria para poder aumentar el canal. Esta actuación se encuentra en licitación con un presupuesto de casi 800.000 euros y un plazo de ejecución de 9 meses.

Con la segunda obra habrá un nuevo depósito de 1.000 metros cúbicos en la ladera del Monte de la Rasa con dos ramales. De este modo, abastecerá a la localidad de Arroyo (al este de Las Rozas) y a los pueblos que se encuentran por el camino de Campoo de Enmedio, como es el caso de Retortillo y sus barrios de Quintanilla y Villafría, además de la localidad de Horna de Ebro.

Su presupuesto ronda los 5 millones y se prevé que esté finalizada en 18 meses. A "falta" de la preparación del pliego, el consejero ha avanzado que se licitará "de forma inmediata".

Ha explicado que aunque la línea principal oeste sirve para abastecer a los pueblos del sur de Campoo de Enmedio -Cervatos, Villaescusa y Matamorosa- y a la localidad de Izara de Hermandad de Campoo de Suso, para el dimensionamiento de la actuación también se ha tenido en cuenta el consumo del pueblo de Suano -en este último municipio-, y los consumos de diseño de Celada, Marlantes y Fombellida, en el extremo sur de Campoo de Enmedio. Ambas obras "estarán adjudicadas este mismo año", ha dicho.

Por último, el responsable de Fomento ha informado que el tercero proyecto, con una inversión de 2,5 millones y 12 meses de ejecución, consiste en el abastecimiento en alta a Las Rozas, donde desde Arroyo se abastecerá a todas las localidades del municipio.

"Estará supervisado antes de que finalice el año y también en licitación", ha anunciado Media en la visita que ha realizado este viernes a Las Rozas de Valdearroyo.

Por su parte, el alcalde, Raúl Calderón, se ha mostrado "contento" porque estos proyectos, "tan necesarios" para garantizar el abastecimiento de agua a la población, "vayan a ser una realidad en muy poco tiempo".

Y ha afirmado que con ello se cierra "uno de los capítulos que más guerra nos ha dado a nivel municipal".

NUEVO PASEO PEATONAL

Además, Media también ha indicado que su departamento está ya con la redacción del proyecto de un paseo peatonal en la carretera regional CA-730 entre Matamorosa y Arija -cuyo plazo de redacción es de tres meses- que permitirá dar continuidad al existente en aquellos tramos que no disponen de aceras hasta esta última localidad.

Con una longitud de 6 kilómetros y una anchura de 1,80 metros, el presupuesto de inversión de esta actuación asciende a 968.000 euros.

Igualmente, el regidor ha valorado "muy positivamente" esta actuación que permite tener una senda entre todos los pueblos que discurren a lo largo de la carretera CA-730.

Ha afirmado que la senda, además de proporcionar seguridad, va a suponer un "impulso" turístico y paisajístico.

Por otra parte, el consejero ha dicho que este mes se adjudicará el acondicionamiento del espacio polivalente en las escuelas de Villanueva con una inversión de 48.000 euros.

Ha reiterado que se trata de inversiones "muy importantes" en esta zona para "evitar que la gente se vaya de los pueblos porque no tiene servicios", como el de abastecimiento de agua, "fundamental". "Es algo que no nos podemos permitir", ha aseverado.

"Cuando esta legislatura concluya, estas obras estarán concluidas o a punto de concluir y el problema de la falta de agua desaparecerá de toda la comarca de Campoo", ha concluido el consejero.