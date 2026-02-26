Fomento reafirma su compromiso para la rehabilitación integral de las antiguas escuelas de Liendo

El Consejero De Fomento, Vivienda, Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media, Recibe Al Alcalde De Liendo, Juan Alberto Rozas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico para ejecutar la rehabilitación integral de las antiguas escuelas 'Peregrino Avendaño', ubicadas en Liendo, con el objetivo de dotar al municipio de una nueva infraestructura pública que sirva para albergar nuevos usos y servicios para el disfrute de sus vecinos.

Así se lo ha manifestado este jueves a su alcalde, Juan Alberto Rozas, durante el encuentro que ambos han mantenido en la sede de la Consejería para analizar este y otros proyectos que su departamento acometerá en los próximos meses en el municipio, ha informado el Gobierno.

En concreto, el Ayuntamiento aportará el proyecto, cuya inversión estimada es de 1,7 millones de euros, que será ejecutado por la Consejería.

Su titular ha subrayado que esta actuación refleja la apuesta del Gobierno de Cantabria con los pequeños municipios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y a garantizar que dispongan de servicios e infraestructuras equiparables a otros núcleos de población de mayor tamaño.

"Este proyecto permitirá dotar al municipio de un nuevo espacio moderno y funcional, generando actividad y repercutiendo directamente en el bienestar de sus vecinos", ha afirmado.

Entre los compromisos alcanzados tras el encuentro, Media ha avanzado que Fomento acometerá el asfaltado de varios cruces en la intersección de la carretera nacional N-634 con el barrio Iseca Vieja, con una inversión de 48.000 euros.

También se destinarán otros casi 50.000 euros al acondicionamiento y asfaltado del barrio Rocillo. El proyecto contempla que los trabajos se desarrollarán sobre una superficie de más de mil metros cuadrados en la zona situada entre el cruce del camino de Sopeña y el barrio de Mendina; y en el camino a la cueva del Covacho.

Además, el consejero de Fomento ha recordado que el municipio contará con una subvención de 175.000 euros con cargo al Plan de Inversiones Municipales, que el Ayuntamiento destinará a ejecutar el proyecto de saneamiento del barrio de Isequilla.

Por otro lado, el regidor ha solicitado a la Consejería la renovación de la red de abastecimiento en las localidades de Iseca Vieja y Villanueva, con un presupuesto estimado de 250.000 euros. En este sentido, Media ha trasladado al alcalde que una vez el Consistorio cuente con todos los permisos necesarios, su departamento procederá a la licitación del proyecto.