Fomento tendrá 325 millones, un millón más para la Cuenta Ahorro Joven y sufragar al 70% el transporte a jóvenes

Media presenta los presupuestos de Fomento en el Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria contará este año con un presupuesto de 325 millones de euros, 24 más que el ejercicio anterior (+8%) y un millón más sobre el documento presentado en otoño, gracias al pacto del PP con el PRC para sacar adelante las cuentas.

Del incremento que se desprende de ese pacto destacan 500.000 euros que irán a la nueva 'Cuenta Ahorro Joven' para la compra de vivienda, dentro de un documento que dedica "más fondos que nunca" a las políticas de vivienda.

Entre las novedades también destaca otra partida de medio millón para subir al 70% el descuento a jóvenes menores de 30 años usuarios de transporte público por carretera.

El titular del departamento, Roberto Media, ha presentado este martes en el Parlamento las principales cifras de su Consejería, que contará este 2026 con un presupuesto "expansivo, municipalista e inversor" que recoge inversiones "muy necesarias" para impulsar la economía, mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los cántabros, especialmente en el medio rural.

"Este es el presupuesto que necesita Cantabria", ha afirmado el consejero.

En cuanto a las novedades fruto del acuerdo presupuestario entre 'populares' y regionalistas, destaca que la Dirección General de Vivienda -que incrementará su presupuesto un 64,49% hasta los 60,7 millones- incorpora una partida de 500.000 euros para la puesta en marcha de la 'Cuenta Ahorro Joven', orientada a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad.

Esta iniciativa beneficiará a menores de 36 años que abran una cuenta destinada al ahorro para adquirir su vivienda habitual, sea en alquiler o en propiedad.

La apertura dará derecho a una deducción fiscal del 15% sobre las cantidades destinadas a la compra o rehabilitación, durante un periodo máximo de 10 años.

Y aunque el acuerdo establece 2027 como fecha para la formalización de los convenios con las entidades, el objetivo del Ejecutivo es que esta línea de ayudas esté operativa en el presente ejercicio y para ello ha informado de que las consejerías de Vivienda y Economía se están coordinando con las entidades financieras para que la medida esté en marcha "cuanto antes".

En este sentido, Media ha señalado que la dotación inicial permitirá atender a unos 2.500 beneficiarios, si bien ha garantizado que "si la demanda resultara superior, se ampliará la dotación económica para cubrirla".

El consejero se ha referido también a otra de las novedades destacadas en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en la que se incorpora una nueva partida de 500.000 euros destinada a incrementar los descuentos para los jóvenes.

Gracias a esta medida, los usuarios de entre 15 y 30 años podrán beneficiarse de una bonificación del 70% en sus desplazamientos, frente al 62,5% aplicado hasta ahora a los jóvenes de 15 a 25 años.

Ha destacado que esta medida refuerza el compromiso del Ejecutivo por fomentar el uso del transporte público y ha avanzado que los descuentos continuarán durante este 2026, consolidando un modelo que combina gratuidad para los menores de 15 años, un 70% de bonificación para los jóvenes de 15 a 30 años y un 40% para el resto de los usuarios habituales.

Junto a estas nuevas partidas, Media ha puesto en valor las inversiones que recoge el documento para la mejora de la red de carreteras autonómicas, la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento por todo la región, así como por un servicio de transporte por carretera "en las mejores condiciones".

Además, ha destacado el carácter municipalista del texto, con inversiones directas en todos los ayuntamientos a los que la Consejería destinará 69 millones de euros, frente a los 51 del presupuesto de 2023.

"Nos queda por delante un año de legislatura en el que nuestra intención es terminar muchos de los proyectos importantes que ya se están ejecutando, así como poner en marcha muchos otros", ha afirmado, asegurando que lo harán "de forma rápida porque ya tenemos avanzado el 2026 y no podemos perder el tiempo".

En Obras Públicas, la inversión total será de 60,81 millones, un 0,8% más, que permitirá continuar ejecutando actuaciones "esenciales" en todos los ayuntamientos de Cantabria.

En este área, el consejero del ramo ha avanzado que este próximo mes de abril se iniciarán las obras correspondientes a la mejora integral del Puerto de Lunada, que contará con una inversión estimada de 4,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.