El Fondo de Cooperación Municipal crecerá en 2026 a 19 millones, un 2,8% más

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), en la apertura de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Plan Concertado de Servicios Sociales subirá más de un 10%

RUENTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 destinarán 19 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal, lo que supone un 2,8 por ciento más respecto al ejercicio anterior y "casi dos millones más" que en las últimas cuentas del Ejecutivo del anterior bipartito PRC-PSOE.

Así lo ha dado a conocer este viernes la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), en la apertura de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria, donde también ha anunciado que se va a renovar el Plan Concertado de Servicios Sociales para el periodo 2026-2030 con un aumento del 10,2%, que se traduce en 2,5 millones más.

Asimismo, ha avanzado que las cuentas para 2026 contarán con 220.000 euros para ayudar -con apoyo económico y técnico- a los ayuntamientos con las guías de respuesta en materia de prevención de incendios forestales que tienen que elaborar.

"Los alcaldes estáis en el punto de mira y el Gobierno no os va a dejar solos". "Estamos a vuestro lado y nada de perfil, dispuestos a implicarnos, a ir incluso mas allá de nuestras propias competencias", ha dicho Buruaga a los regidores cántabros.

a presidenta ha asegurado que el municipalismo es un "eje transversal" para su Ejecutivo y que así lo reflejarán los presupuestos, pero también les ha pedido "ayuda" para que estas cuentas salgan adelante.

En este sentido, ha confiado en que los grupos de la oposición no "decidan bloquear" la tramitación porque "sin el Presupuesto, el embargo es real".

"Yo no soy Pedro Sánchez, no os voy a decir que si no hay presupuesto no pasa nada porque no es verdad", ha sentenciado la jefa del Ejecutivo tras pedir "madurez y responsabilidad" para no tener que prorrogar las cuentas de este año.

"Confío en que con la ayuda de todos vosotros se imponga el sentido común, porque no podemos embargar el futuro de Cantabria. Ya podremos discrepar, discutir y debatir en otras cosas, pero las cosas del comer, respetémoslas", ha subrayado.