El Fondo Lobo pide personarse en el recurso del Defensor del Pueblo contra la caza del lobo

Este colectivo quiere "revertir" la "desprotección" de la especie

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha solicitado personarse en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra tres disposiciones de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que han "desprotegido" a la especie.

Así lo ha anunciado este lunes el colectivo en un comunicado como respuesta al anuncio hecho por las comunidades de Castilla y León, Cantabria y Asturias de que están preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de defender la constitucionalidad de dichas disposiciones legislativas que excluyeron al lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) "y que de facto permite cazar lobos en sus territorios".

Este colectivo defiende que estas disposiciones son "inconstitucionales" tanto por existir, a su juicio, "irregularidades" en su tramitación y aprobación como por el hecho que han supuesto la desprotección del lobo ibérico tanto al norte como al sur del río Duero.

El recurso del Defensor del Pueblo, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de julio, alega, entre otros motivos, la vulneración del artículo 45 de la Constitución relativo al derecho al medio ambiente y su protección, la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva y cuestiona el procedimiento de tramitación e inclusión de las disposiciones que desprotegen al lobo ibérico.

El Fondo Lobo se alinea de este modo con los motivos expresados en el recurso de inconstitucionalidad y ha denunciado las "deficiencias legales y formales" en la tramitación de la Ley 1/2025, "que nace de una iniciativa legislativa tan justa y necesaria como la reducción del volumen de pérdidas y desperdicio alimentario, y que mediante una maniobra política del grupo parlamentario del PP en el Senado junto con otros grupos de la derecha y la ultraderecha, acabó significando la desprotección del lobo en España".

El Fondo Lobo ha asegurado que seguirá trabajando "bajo las premisas de la ciencia y de la legalidad para conseguir la protección del lobo en todo el territorio español".