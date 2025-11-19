La franja central de Cantabria estará este jueves en aviso naranja por nieve

Archivo - Un coche en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

La Cantabria del Ebro tendrá aviso amarillo por el mismo fenómeno, ampliándose el nivel de riesgo en todo el interior hasta el viernes SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja (riesgo importante) y amarillo (riesgo) por nieve en el interior de la región para las jornadas del jueves y el viernes, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

El máximo nivel de riesgo, el naranja, estará vigente para el centro y el valle de Villaverde desde la medianoche del miércoles hasta las 12.00 horas del viernes, ante la previsión de acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 800 metros, que podrán ser mayores en cotas superiores.

En aviso naranja estará también vigente en Liébana entre las 12.00 horas del jueves y el final del día. En esta zona se espera alcanzar espesores de 20 centímetros en 24 horas.

De manera previa, la comarca estará en aviso amarillo, entre el inicio del jueves y las 12.00 horas, por acumulaciones de 15 centímetros en 24 horas por encima también de los 800 metros. Este nivel de riesgo se retomará entre las 00.00 horas y las 12.00 horas del viernes, periodo para el que se prevén acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas en las mismas altitudes.

Por su parte, la Cantabria del Ebro tendrá activado el aviso amarillo entre la medianoche del miércoles y las 12.00 horas del viernes. Las acumulaciones serán aquí de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 800 o 1.000 metros, y podrán ser mayores en cotas superiores.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo.

Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, se recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Además, debido a las bajas temperaturas hay que tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor, manteniéndolos en buen estado, alejándolos de textiles y apagándolos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches.

Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

En último término, se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.