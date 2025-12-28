La Fundación Franz Weber denuncia el uso de camellos en el desfile de carteros reales de Ampuero

La Fundación Franz Weber denuncia el uso camellos este sábado en Ampuero - AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha denunciado el uso de camellos este sábado, 27 de diciembre, de Ampuero, durante el desfile navideño de los carteros reales, una iniciativa que también habrían licitado los municipios de Castañeda y Hermandad de Campoo de Suso para este domingo.

Además, ha criticado al Ayuntamiento porque "no ha publicado" el coste en la Plataforma de Contratación. En esta línea, ha censurado el uso de contratos menores para dificultar la fiscalización sobre el empleo de animales en estas fechas.

Franz Weber considera el uso de animales "un importante paso atrás", ya que la tendencia en "la inmensa mayoría de municipios es no explotar animales en desfiles, cabalgatas o corrales montados en medio de una plaza", ha manifestado a través de un comunicado.

"El uso de animales silvestres en cautividad, fuera de su hábitat originario y en contextos climáticos totalmente ajenos a su realidad, supone un menoscabo de su integridad y bienestar, siendo expuestos a ruido ambiental, suelos inadecuados y una música ensordecedora", ha alegado la organización.

La fundación ha señalado que este tipo de actividades "en convocatorias similares han llegado a costar 300 euros por minuto".

Por otro lado, ha censurado la "imagen distorsionada" que generan estas iniciativas, ya que los menores "acaban normalizando que un ser vivo de latitudes tan diversas como un camello o un dromedario, usados indistintamente por la empresa licitadora, pueda pasear por el asfalto y aceras como algo divertido, no conociendo su sufrimiento real".