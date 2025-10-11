La Fundación del Racing presenta en Argentina el programa pionero 'Racing Saludable' que une deporte, salud y educación

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club ha representado a Cantabria y al fútbol español en el congreso 'Gol Iberoamérica, Fútbol para el Desarrollo', organizado por la Fundación River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina), donde ha presentado el programa pionero 'Racing Saludable', que une deporte, salud y educación para mejorar el bienestar físico y emocional de los jóvenes.

El evento ha reunido a fundaciones y clubes de toda Iberoamérica comprometidos con el uso del fútbol como herramienta de transformación social, ha informado el club verdiblanco.

Así, el director de la Fundación, César Anievas, ha hablado de esta iniciativa en una mesa temática dedicada a la salud mental en la infancia y la adolescencia.

El programa, desarrollado en colaboración con la Fundación Marqués de Valdecilla y el Sistema de Salud Pública de Cantabria, ofrece un modelo integral de intervención destinado a jóvenes con problemas de salud física y mental.

A través de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, psicólogos, nutricionistas y profesionales del deporte, se diseñan itinerarios personalizados que combinan actividad física adaptada, apoyo psicológico y educación nutricional.

Durante su intervención, Anievas ha subrayado que esta alianza entre deporte y salud pública "permite no solo mejorar la calidad de vida de los participantes, sino también generar un impacto positivo en la comunidad, fomentando hábitos de vida saludables y reforzando el papel del fútbol como herramienta preventiva y educativa".

Según ha afirmado el club, su participación en este congreso internacional refuerza la proyección y el compromiso de la Fundación con la salud, la inclusión y el bienestar.