La Fundación Santander Creativa sube un 10% la partida de subvenciones, hasta 500.000 euros

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Asiste Al Patronato De La Fundación Santander Creativa. - GOBIERNO

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santander Creativa ha aumentado un 10 por ciento la partida de subvenciones generales de la institución para el próximo ejercicio, en el que se repartirán más de 500.000 euros para proyectos culturales arraigados en la ciudad y para propuestas inéditas diseñadas por el tejido cultural y seleccionadas por expertos del sector.

La FSC contará el año que viene con un presupuesto de algo más de un millón (1.005.000 euros), de los que la Concejalía de Cultura de Santander aportará 725.000, el 72 por ciento del total.

El resto de contribuciones se mantiene de la siguiente forma: el Banco Santander, 200.000 euros, un 20% del total; la Fundación Botín 40.000 euros (un 4%) y el Gobierno de Cantabria otros 40.000 (4%).

Se ha acordado así en el Patronato celebrado este martes en la Enclave Pronillo, sede de la FSC. En la última reunión del año, los patronos han analizado el balance de actividad de 2025 y han aprobado el Plan de Actuación de 2026.

PLAN ACTUACIÓN 2026

Girará en torno a cinco líneas: la convocatoria de subvenciones públicas, la programación propia, la colaboración con otras entidades y agentes culturales, la gestión de Enclave Pronillo y la Agenda Santander Aúna, la web que recoge la oferta cultural de la ciudad.

Los objetivos de la institución son continuar apoyando al tejido cultural de Santander para que pueda desarrollar sus propios proyectos, reforzar la convocatoria de subvenciones públicas, impulsar programas que reflejen la diversidad cultural de la ciudad, sostener iniciativas que conecten lo local con otros territorios y seguir cuidando la gestión de Enclave Pronillo, "un espacio para la creación y la formación cultural".

En cuanto a la ejecución de proyectos diseñados por la propia FSC, continuará en 2026 con la quinta edición del programa de formación Aparejo y explorará por primera vez la posibilidad de ofrecer tutorías y sesiones personalizadas para atender de manera más concreta las necesidades de los agentes culturales.

También se celebrará la muestra Santander Escénica, con espectáculos de compañías de Santander en distintos espacios; las jornadas de producción de cine y audiovisual; regresará el programa de artes visuales Espacios Brecha; mantendrá el programa de ayudas Tan Cerca, junto a los ayuntamientos de Bilbao y Logroño; y continuará impulsando la Agenda Santander Aúna, al tiempo que favorecerá el uso de las instalaciones de Enclave Pronillo.

BALANCE 2025

Respecto al balance de actividad de 2025, la FSC destaca que se han financiado 26 proyectos diseñados por profesionales del sector gracias a la convocatoria general de subvenciones públicas: 18 en la modalidad de Cultura Trayectoria y 8 en Cultura Emprende.

También se puso en marcha la campaña Bono Cultura, la sexta edición de Santander Escénica o el ciclo de conciertos Excéntricos, entre otros, y la Agenda Santander Aúna ha difundido más de 5.800 eventos en este último año y ha sido consultada por más de 550.000 usuarios.

REUNIÓN PATRONATO

En la reunión, además de la alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual, han participado: Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España; Javier Botín-Sanz de Sautuola, presidente de la Fundación Botín; Luis Martínez Abad, consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria; Noemí Méndez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander; Eduardo Castillo, concejal de Participación Ciudadana, entre otros ediles de la Corporación municipal.

Y también, la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López; la directora del Centro Botín, Fátima Sánchez; la directora de la FSC, Almudena Díaz; y el secretario de la entidad, Pedro Labat.