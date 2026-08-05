El funeral por Paula, la joven asesinada en Perines, será este jueves en Puente Arce

La policía custodia la entrada de la vivienda de Perines mientras la funeraria saca el cuerpo de la víctima, de 27 años, a 31 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La misa funeral por Paula Solanas de Miguel, la joven de 27 años asesinada el pasado viernes en el piso donde vivía en la calle Perines de Santander, será este jueves, 6 de agosto, en Puente Arce.

Se celebrará a las 12.30 horas en la parroquia de Santa María de la localidad, perteneciente al municipio de Piélagos, según información compartida en redes sociales por el padre de la víctima, Joaquín Solanas, que fue director general de Cultura del Gobierno de Cantabria.

"Todo el que pueda asistir nos reconfortará y el que no pudiese sabemos que de corazón estará con nosotros", reza el mensaje, difundido en Facebook y consultado por Europa Press.

La joven murió por las heridas de arma blanca que presuntamente le ocasionó su pareja, un hombre de 39, tal y como él mismo relató a los agentes personados en el lugar al avisar a la Policía Nacional.

Tras ser detenido, ingresó en prisión, y el caso ha sido confirmado como de violencia de género por el Ministerio de Igualdad. No constaban denuncias previas entre ambos, y tenían un hijo menor, de menos de un año.

El padre de Paula, que tras su paso por el PP militó en Ciudadanos, ha agradecido en la publicación los mensajes recibidos estos días, "que ni siquiera hemos podido contestar", apostilla.

Y aprovecha para invitar a asistir a la ceremonia religiosa, "un momento de amor, bondad, perdón y generosidad. Todo esto y más era Paula", agrega Joaquín, para indicar a los lectores del mensaje y posibles asistentes al funeral que los familiares recibirán su presencia o acompañamiento "de corazón, desde donde estéis".

Las víctimas de violencia de género cuentan con recursos de ayuda como el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.